В стиле Хичкока и с двойной душой: критики отреагировали на фильм Олега Сенцова 'Носорог'

17 февраля 2022 года, в Украине стартует кинотеатральный прокат фильма украинского режиссера и сценариста Олега Сенцова – "Носорог". Этой криминальной драмой он изобразил период после распада СССР, чем стремился опровергнуть романтику о 1990-х годах: в центре сюжета – человек, проходящий путь и травматическое переживание судьбы. Главный герой кинокартины в детстве еще не сознавал, как на формирование его личности повлияли советские времена.

В 2012 году Олег Сенцов дебютировал полнометражным фильмом "Гамер". Новой картиной он хочет привлечь к себе внимание как к режиссеру, а не только общественного активиста и бывшего заключенного Кремля. Читайте в материале OBOZREVATEL о таинственности названия фильма "Носорог", его сюжетной линии, истории и об отзывах иностранных кинокритиков.

Кинокартина должна была выйти на экраны 8-9 лет назад

В 2013 году во время кинофестиваля в Одессе Олег Сенцов сообщил, что планирует снимать новый фильм – "Носорог". На реализацию этой идеи он выиграл премию в 25 тысяч гривен. Работу над проектом пришлось приостановить, ведь Олег стал активно участвовать в протестах.

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21 ноября 2013 года, когда начался Евромайдан, режиссер не мог оставаться в стороне. Он стал одним из активистов. После временной аннексии Крыма Россией Сенцов неоднократно приезжал в Симферополь, где хотел организовать митинги "За єдину країну". Кроме того, тогда Олег часто снабжал продуктами и необходимыми вещами украинских военных, которые были в Крыму.

10 мая 2014 года в Симферополе Сенцова задержали российские силовики. 25 августа 2015 года его обвинили в "терроризме" и приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года Олег Сенцов вернулся на Родину в рамках обмена российских преступников с территории Украины на украинских военнопленных из России.

Возвращение к съемкам ленты "Носорог"

В интервью для украинского издания Maria Claire Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от возвращения к съемкам кино почти за 10 лет перерыва (с момента начала работы над лентой "Носорог"). По словам режиссера, тяжелый опыт изменил его как личность. А вот к сюжету сценария кинокартины "Носорог" Олег почти не вносил поправок.

Он отметил, что за год до начала съемок работал над усовершенствованием проекта: "Могу сказать, что если бы я снял его (фильм "Носорог" – Ред.) 10 лет назад, я бы снял его гораздо хуже, чем сейчас. Возможно, я как-то внутренне вырос: как режиссер стал лучше понимать, видеть… Ну и плюс появилось больше возможностей сейчас снимать этот фильм с необходимым для него бюджетом (50 миллионов гривен – Ред.)".

Почему Олег Сенцов решил снять фильм о 90-х

После того как украинский режиссер вернулся из плена, от него зрители ожидали фильма о войне на Востоке или о реалиях оккупации Крыма. Олег Сенцов не планирует снимать что-либо подобное. Об этом он сообщил в интервью Радіо Свобода: "Мне рана кровоточит: Крым оккупирован, а война продолжается. Когда мы победим, возможно, через 10 лет с холодной головой я за это возьмусь".

Режиссер также добавил, что кому-то такие фильмы смотреть 1,5 часа морально непросто, в то время как ему по крайней мере год нужно писать и снимать подобный сюжет. А вот почему решил снять кинокартину о 90-х, рассказал проекту "Крим.Реалії". Олег сообщил онлайн-изданию о том, что он не хотел снимать криминальную драму, где все бегают и стреляют. Сенцов "показал" историю, центром которой является человек и события, которые изменили тогдашнее общество: "Это так называемая социальная ссылка для младшего поколения, чтобы они сделали выводы из увиденного в фильме".

Сенцов больше ставил перед собой драматическую задачу, а не визуальную. Его не интересует криминальная тематика, а больше волнуют криминальные ситуации из 90-х. Идеей сюжета для киноленты стала реальная история, произошедшая со знакомым режиссера. Он ее лишь несколько переделал, но оставил всю жестокость и трагичность: "Половина событий в фильме основана на реальных фактах. Это моя первая и последняя криминальная драма. Следующие мои фильмы будут на семейную тематику, потом еще планирую детское кино".

По словам Дениса Иванова ("Артхаус Трафик"), генерального продюсера картины "Носорог", ранее не было экранизировано 90-е как историческую эпоху. Он объяснил это тем, что в Украине есть киноленты, которые сняты об этом периоде, но они не нашли своего зрителя: "Фильм "Носорог" – это первая попытка рассказать об этой эпохе… Это экранизация Украины в 90-е, отрефлексированная тема истории и криминалитета в 90-е".

Съемки фильма Сенцова проходили до 2020 года в трех городах Украины – в Кривом Роге, Львове и Киеве. Этот проект был создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

О чем фильм "Носорог" и чем обусловлен выбор такого названия

История этой киноленты основана на реальных событиях 90-х годов в Украине. Деромантизация 90-х. Главный "антигерой", Вова, показан в реалиях украинской промышленной провинции после распада СССР. В ленте воспроизведены мельчайшие детали – быт, одежда и языки (украинский, русский и суржик с бранью). Молодой бандит родился в неблагополучной семье, где отец злоупотребляет алкоголем и отсидел в тюрьме, а мать все время ссорилась. Старший брат погиб на войне. Вова в детстве был сорванцом, а когда подрос – связался с преступной группировкой.

Далее главный персонаж становится авторитетом среди рэкетиров – и его прозвали кровавым "Носорогом". Все потому, что парень привык решать конфликты "не на словах": сначала кулаками, а потом – битами и даже огнестрельным оружием. Следовательно, он потерял родственные связи и начались неприятности в личной жизни. Чем больше потерь – тем жестче становится Вова. Его начинают терзать мысли о том, что он делает со своей жизнью и, главное, ради чего. Перед ним встает выбор: изменяться к лучшему или продолжать действовать, руководствуясь агрессией, а не разумом.

Олег Сенцов в интервью для Суспільного объяснил выбор названия фильма: "Он(главный герой – Ред.)похож на носорога: он толстокожий, несется вперед и никого не боится. В одном из сценариев было написано, что "носорог плохо видит, но при его скорости и силе это уже проблема окружающих". Вова в киноленте "несется, всех сносит", но не хочет и думать об этом, потому что именно так подсказывает действовать его внутреннее состояние. Сенцов пытался сделать так, чтобы даже такой антигерой вызвал у зрителей эмпатию.

Награды и номинации киноленты "Носорог"

На 78-ом Венецианском международном кинофестивале фильм Олега Сенцова был показан в конкурсной программе "Горизонты" (параллельный раздел к основному соревнованию за "Золотого льва"). Для режиссера ленты "Носорог" это настоящий триумф: "Впервые со времен независимости принимают участие сразу три картины. Для меня это очень приятный факт. Кино развивается, и я по мере своих усилий способствую этому".

Еще одним достижением для Сенцова и всей команды, занимавшейся фильмованием кинокартины – то, что стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ "Носорога". Онлайн-премьера состоится весной 2022 года.

Кроме того, в Швеции, на Stockholm International Film Festival, ленту Сенцова признали "Лучшим фильмом": режиссер получил главное вознаграждение "Бронзовый конь", а в номинации "Лучший актер" победил главный актер украинской картины – Сергей Филимонов. Кстати, раньше лауреатами этого конкурса становились такие звезды мирового кинематографа – Йоргос Лантимос, Ларс фон Триер, Квентин Тарантино, Гаспар Ное и другие.

Отзывы о фильме Сенцова

После допремьерного показа ленты "Носорог" на Венецийском международном кинофестивале работа Сенцова получила немало одобрительных отзывов.

Преподаватель-славист и кинокритик Массимо Трия для Радіо Свобода сказал, что Олег Сенцов – очень талантливый режиссер и добавил: "Рассказы о прошлом Украины побуждают к размышлению о культуре и традициях вашей страны".

Итальянский режиссер Джованни Дота считает фильм одновременно замечательным, жестоким и болезненным: "В картине есть типичная структура "rise and fall" (то есть подъемы и падения). Она обогащена персональными аутентичными моментами. Самые удачные, на мой взгляд, первые 10 минут фильма, где объединена местность с протагонистом, страной и его историей".

Евгений Мори, автор колонки о кино в "Суспільне. Культура" получил неоднозначные впечатления от просмотра фильма Сенцова. Назвал киноленту красивой, талантливой, интересной и одновременно суровой: "Носорог в истории Сенцова – и жертва, и палач, показательный пример того, как разными могут быть люди в одних и тех же обстоятельствах. Кто-то... с энтузиазмом делится мечтами о будущем. Другие двигаются по инерции, готовые на страшные поступки, только бы не оказаться в позиции проигравшего".

Кинокритик из Cineuropa.org Ола Сальва отметила, что новый фильм Олега Сенцова является отличным сочетанием гангстерского фильма и драмы: "Его рассказ и экранный мир позволяют нам понять психику главного героя. За всеми преступлениям главного героя Сенцов показывает "человеческую часть" Носорога – описывает его как бенефициара новой эры, так и ее жертвы".

Даниэль Горман, кинокритик из In Review Online, написал: "В картине "Носорог" нет ничего особенно нового, но в руках Сенцова этот материал кажется чем-то свежим и оживленным… Это жестокий, злой фильм и печальный гимн стране, разрушенной алчностью и коррупцией".

Анна Смит, кинокритик из Hollywood Daily, тоже получила приятные впечатления от просмотра картины: "Большинство событий разворачивается быстро и тревожно: без предупреждения, как в реальной жизни. Есть привкус классических фильмов о мафии, поскольку "Носорог" все глубже втягивается в мир организованной преступности… Фильм "Носорог" является убедительным, в визуальном смысле изобретательным изображением особенного и очень опасного мира".

Итальянский кинокритик Давиде Комотти в Cinefilia Ritrovata поделился своими мыслями по поводу работы украинского режиссера: "Олег Сенцов имеет отличные технические знания. Чтобы получить о нем представление, достаточно увидеть длинный ряд кадров, точнее, набор серийных кадров, соединенных между собой таким образом, чтобы сделать ход событий незаметным, на манер Хичкока в фильме "Веревка": он показывает жизнь Вовы в быстрой последовательности (от детства до взрослой жизни), коротко обозначив события, наиболее достойные внимания".

Итальянский кинокритик из Sala della Comunità Симона Агнетти считает работу Сенцова миром жестоких персонажей, являющихся "настоящей антологией того, как мы представляем восточноевропейскую преступность". Она добавила и комментарии по истории написания сценария: "Тот факт, что производство было остановлено, а затем возобновлено, повлияло на конечный результат этой замечательной работы. Такое ощущение, что фильм имеет два стиля и две души".

Олег Сенцов отметил, что сейчас для него важно узнать мнение украинцев по поводу киноленты. Ведь для них эта история близка. По его словам, за границей многие вещи не поймут: "Например, как используются советские песни, не понимают прикол песни "Если с другом вышел в путь". А ведь это контрапункт, что эти мальчики были "октябрятами" и пионерами, а потом Советский Союз рухнул и они стали бандитами… Но в целом они понимают это кино и вопросы такие же у них, как у украинской публики".

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