Что посмотреть на 12-м Одесском кинофестивале: самые интересные фильмы. Трейлеры
С 14 по 21 августа 2021 года в Одессе пройдет 12-й международный кинофестиваль. В этом году организаторы сделали акцент на национальном кино.
Как и на церемонии Оскар, победители получат награды за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшую актерскую роль. OBOZREVATEL решил больше рассказать о шести конкурсных полнометражных фильмах, которые покажут на кинофесте.
1. Со завязанными глазами
Жанр: драма
Режиссер: Тарас Дронь
Бюджет фильма: 21,4 млн грн
По сюжету, в АТО погиб парень главной героини Юли. Она уже с головой ушла в новые отношения и свою карьеру бойца смешанных единоборств. Но однажды матери погибшего парня приходит сообщение, что ее сын жив и немедленно требует денег на операцию.
Драматическая история режиссера Тараса Дроня расскажет о последствиях войны и преодолении травмы из-за внезапной потери близких.
Отметим, что "Со завязанными глазами" победил на крупнейшем кинофестивале Восточной Европы Warsaw Film Festival в 2020 году.
2. Пространство/Space
Жанр: фантастика
Режиссер-постановщик: Дмитрий Томашпольский
Фантастический фильм "Пространство/Space" – это история о первом контакте людей с НЛО, произошедшем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Герои киноленты во время карантина сами снимали себя на смартфон и фотоаппарат.
Эта картина является своеобразной экранизацией статьи Карла Густава Юнга "Синхроничнисть" о необычных совпадения или случайностях, которые не поддаются объяснению.
3. Короли рэпа
Жанр: музыкальная драма
Режиссер: Мирослав Латик
"Короли рэпа" – это драматическая история с Ирмой Витовской в главной роли, рассказывающая о парне по прозвищу Казан. Он мечтает стать рэпером и покорить сердце своей возлюбленной девушки Светы.
4. Соперник
Жанр: драма
Режиссер: Маркус Ленц
Эта кинокартина расскажет о судьбе украинских заробитчан. Девятилетний Роман оказывается один на один со своим "соперником" Гертом – 62-летним мужчиной, с которым раньше жила его мать. У них налаживаются отношения, однако внезапно немец умирает от инсульта, и маленький Рома оказывается в ловушке вместе с трупом.
Фильм снимался на территории Украины и Германии. Кроме того, он получил награду за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале "Лістапад" в Минске.
5. СТОП-ЗЕМЛЯ
Жанр: автобиографическая история
Режиссер: Екатерина Горностай
Бюджет: 25,7 млн грн
Кинокартина "Стоп-земля" расскажет о переживаниях 16-летней киевской одиннадцатиклассницы Маши, влюбившейся в одноклассника Сашу. Любопытно, что в фильме играют непрофессиональные актеры-подростки.
Кроме того, фильм получил "Хрустального медведя" как лучшая лента конкурсной программы Generation 14plus 71-го Берлинале.
6. Национальный музей
Жанр: документальный фильм
Режиссер: Андрей Загданский
Этот фильм – документальный портрет Национального художественного музея Украины. Чтобы снять его, творческая команда полгода наблюдала за жизнью музея – выставкой украинских икон, чудом сохранившихся до наших дней, открытием выставки украинского гения авангарда Александра Богомазова.
Также на фестивале вне конкурса зрители увидят четыре фильма Каннской программы:
мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса;
"Память" Апичатпонга Вирасетакула;
"Худший человек на свете" Йоахима Триера;
"Герой" Асгара Фархади.
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