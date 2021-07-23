Что посмотреть на 12-м Одесском кинофестивале: самые интересные фильмы. Трейлеры

С 14 по 21 августа 2021 года в Одессе пройдет 12-й международный кинофестиваль. В этом году организаторы сделали акцент на национальном кино.

Как и на церемонии Оскар, победители получат награды за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшую актерскую роль. OBOZREVATEL решил больше рассказать о шести конкурсных полнометражных фильмах, которые покажут на кинофесте.

1. Со завязанными глазами

Жанр : драма

Режиссер : Тарас Дронь

Бюджет фильма: 21,4 млн грн

По сюжету, в АТО погиб парень главной героини Юли. Она уже с головой ушла в новые отношения и свою карьеру бойца смешанных единоборств. Но однажды матери погибшего парня приходит сообщение, что ее сын жив и немедленно требует денег на операцию.

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Драматическая история режиссера Тараса Дроня расскажет о последствиях войны и преодолении травмы из-за внезапной потери близких.

Отметим, что "Со завязанными глазами" победил на крупнейшем кинофестивале Восточной Европы Warsaw Film Festival в 2020 году.

2. Пространство/Space

Жанр : фантастика

Режиссер-постановщик: Дмитрий Томашпольский

Фантастический фильм "Пространство/Space" – это история о первом контакте людей с НЛО, произошедшем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Герои киноленты во время карантина сами снимали себя на смартфон и фотоаппарат.

Эта картина является своеобразной экранизацией статьи Карла Густава Юнга "Синхроничнисть" о необычных совпадения или случайностях, которые не поддаются объяснению.

3. Короли рэпа

Жанр : музыкальная драма

Режиссер: Мирослав Латик

"Короли рэпа" – это драматическая история с Ирмой Витовской в главной роли, рассказывающая о парне по прозвищу Казан. Он мечтает стать рэпером и покорить сердце своей возлюбленной девушки Светы.

4. Соперник

Жанр : драма

Режиссер: Маркус Ленц

Эта кинокартина расскажет о судьбе украинских заробитчан. Девятилетний Роман оказывается один на один со своим "соперником" Гертом – 62-летним мужчиной, с которым раньше жила его мать. У них налаживаются отношения, однако внезапно немец умирает от инсульта, и маленький Рома оказывается в ловушке вместе с трупом.

Фильм снимался на территории Украины и Германии. Кроме того, он получил награду за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале "Лістапад" в Минске.

5. СТОП-ЗЕМЛЯ

Жанр : автобиографическая история

Режиссер: Екатерина Горностай

Бюджет: 25,7 млн грн

Кинокартина "Стоп-земля" расскажет о переживаниях 16-летней киевской одиннадцатиклассницы Маши, влюбившейся в одноклассника Сашу. Любопытно, что в фильме играют непрофессиональные актеры-подростки.

Кроме того, фильм получил "Хрустального медведя" как лучшая лента конкурсной программы Generation 14plus 71-го Берлинале.

6. Национальный музей

Жанр : документальный фильм

Режиссер: Андрей Загданский

Этот фильм – документальный портрет Национального художественного музея Украины. Чтобы снять его, творческая команда полгода наблюдала за жизнью музея – выставкой украинских икон, чудом сохранившихся до наших дней, открытием выставки украинского гения авангарда Александра Богомазова.

Также на фестивале вне конкурса зрители увидят четыре фильма Каннской программы:

мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса;

"Память" Апичатпонга Вирасетакула;

"Худший человек на свете" Йоахима Триера;

"Герой" Асгара Фархади.

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