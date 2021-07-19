Актеры Студии 'Квартал 95' озвучили анимацию 'Гулливер возвращается'

Полнометражный анимационный мультфильм "Гулливер возвращается" выходит во всеукраинский прокат уже 19 августа. Двух главных героев анимации озвучили актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов. Производством занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films.

Официальный трейлер опубликован в Youtube B&H Film Distribution Company. Над проектом работали лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты и команда сценаристов Студии "Квартал 95". К 30-летию Независимости Украины выйдет украинский анимационный мультфильм, который уже покоряет мир – он был продан в 48 стран по всему миру, среди которых: Португалия, Испания, Италия, Австралия, Турция, страны Бенилюкса, Среднего Востока, Латинской Америки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Так, Кошевой озвучил одного из главных героев, короля Лилипутии.

"Мой герой – король! Но мне кажется, в нем живут несколько личностей, которыми он руководствуется. Король Лилипутии смешной, строгий, и главное – сумасшедший! Очень интересно было его озвучивать, поскольку с таким персонажем я сталкиваюсь впервые. Еще он поет песню! Конечно, я пел самостоятельно. Для этого мы занимались – мне ставили голос. Должно получиться очень интересно", – прокомментировал актер.

Еще одного из героев, старого Фрелока, озвучил Пикалов.

"Я очень люблю озвучивать мультфильмы. С утра до вечера бы это делал. Они добрые и положительные. В "Гулливере" сначала было сложно попадать по липсингу (артикуляция героев), поскольку он английский. Анимацию создавали на английском языке для мирового рынка. Так что сначала сложно было поймать волну. А когда настроился, то все пошло легко", – прокомментировал он.

Персонажа Пикалова зовут Фрелок – он отец маленькой Марси и старый друг Гулливера.

"Крепкий, прямолинейный, уравновешенный. У него низкие басы и крутой пес рядом, напоминающий моего Патрика (домашний любимец французский бульдог). Так что с ним было очень просто. Мне этот герой совершенно подошел", – не скрывает удовлетворения от озвучивания Пикалов.

По сюжету мультфильма Гулливер получает письмо, в котором жители Лилипутии просят его о помощи. Их страна в ужасном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Но будет ли Гулливер так лихо решать дела своих друзей, когда у самого не все так хорошо?