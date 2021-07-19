Актеры Студии "Квартал 95" озвучили анимацию "Гулливер возвращается"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кино
2 минуты
18
Актеры Студии 'Квартал 95' озвучили анимацию 'Гулливер возвращается'

Полнометражный анимационный мультфильм "Гулливер возвращается" выходит во всеукраинский прокат уже 19 августа. Двух главных героев анимации озвучили актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов. Производством занимаются 95 Animation Studio и Gulliver Films.

Официальный трейлер опубликован в Youtube B&H Film Distribution Company. Над проектом работали лучшие аниматоры Украины, зарубежные специалисты и команда сценаристов Студии "Квартал 95". К 30-летию Независимости Украины выйдет украинский анимационный мультфильм, который уже покоряет мир – он был продан в 48 стран по всему миру, среди которых: Португалия, Испания, Италия, Австралия, Турция, страны Бенилюкса, Среднего Востока, Латинской Америки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Видео дня
Главных героев анимации озвучили актеры "Квартала 95"

Так, Кошевой озвучил одного из главных героев, короля Лилипутии.

"Мой герой – король! Но мне кажется, в нем живут несколько личностей, которыми он руководствуется. Король Лилипутии смешной, строгий, и главное – сумасшедший! Очень интересно было его озвучивать, поскольку с таким персонажем я сталкиваюсь впервые. Еще он поет песню! Конечно, я пел самостоятельно. Для этого мы занимались – мне ставили голос. Должно получиться очень интересно", – прокомментировал актер.

Кошевой в новой анимации озвучит короля Лилипутии

Еще одного из героев, старого Фрелока, озвучил Пикалов.

"Я очень люблю озвучивать мультфильмы. С утра до вечера бы это делал. Они добрые и положительные. В "Гулливере" сначала было сложно попадать по липсингу (артикуляция героев), поскольку он английский. Анимацию создавали на английском языке для мирового рынка. Так что сначала сложно было поймать волну. А когда настроился, то все пошло легко", – прокомментировал он.

Персонажа Пикалова зовут Фрелок – он отец маленькой Марси и старый друг Гулливера.

"Крепкий, прямолинейный, уравновешенный. У него низкие басы и крутой пес рядом, напоминающий моего Патрика (домашний любимец французский бульдог). Так что с ним было очень просто. Мне этот герой совершенно подошел", – не скрывает удовлетворения от озвучивания Пикалов.

Пикалов озвучил Фрелока в анимации "Гулливер возвращается"

По сюжету мультфильма Гулливер получает письмо, в котором жители Лилипутии просят его о помощи. Их страна в ужасном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Но будет ли Гулливер так лихо решать дела своих друзей, когда у самого не все так хорошо?

УкраинакинофестивальКвартал 95киноЕвгений КошевойАлександр Пикалов