Мартин Скорсезе отмечает 79-летие: 7 лучших мужских фильмов со смыслом. Трейлеры

В среду, 17 ноября, легендарный режиссер Мартин Скорсезе отмечает свое 79-летие. Его фильмография насчитывает 40 полнометражных картин, едва ли не каждая из которых получила мировое признание. Скорсезе 8 раз номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера, но желаемую статуэтку он получил только в 2007 году за ленту "Отступники".

В честь дня рождения Мартина рассказываем о лучших его работах, которые должен посмотреть каждый любитель "мужского" кино. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

История о двух лучших выпускниках полицейской академии. Один из них работает в полиции, но на самом деле – агент мафии, а второй, напротив, – член мафии "под прикрытием", работающий на полицию. Каждый из этих героев стремится вывести коллегу на чистую воду.

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Эта лента получила "Оскар" в категории "Лучший фильм". "Отступники" стоит посмотреть по крайней мере потому, что в нем снялись Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон и Джек Николсон.

Это психологический триллер с элементами мистики. Маршал США (Леонардо Ди Каприо) и его коллега должны выяснить, где находится Рэйчел Соландо, убийца детей, сбежавшая из психбольницы для преступников. Это учреждение охраняется: здесь проходят реабилитацию 66 пациентов. Усложняет задачу то, что за 2 часа до исчезновения Рэйчел ее врач тоже покинул больницу.

В сюжете говорится о жителях нью-йоркского квартала под названием Маленькая Италия. Юноши Чарли и Джонни пытаются выбиться в люди и стать частью местной мафии. Первый парень работает на богача и делает все возможное, чтобы чего-то добиться в жизни, тогда как второй – развлекается и накапливает долги.

Чарли должен держаться подальше от своего друга детства, который не хочет становиться серьезнее. Узнайте, решится ли он разорвать связь с Джонни.

Сообразительный и амбициозный 22-летний Джордан попадает на Уолл-стрит. Там он становится успешным брокером в инвестиционном банке. Босс советует парню во внерабочее время развлекаться: вечеринки, наркотики и связи с проститутками.

Такой образ жизни не навредил Джордану, а помог за 3 года дополнительно заработать 49 миллионов долларов. В результате его прозвали "Волк с Уолл-стрит". Безумный успех в финансовых манипуляциях вызвал у ФБР подозрения, поэтому за брокером начинают следить агенты.

Главный герой – профессиональный боксер итальянского происхождения. Он стал чемпионом мира благодаря утомительным тренировкам и силе духа. Это история о том, какие испытания пришлось пройти боксеру, чтобы подняться к Олимпу. О его непростых отношениях с братом, промоутером и тренером, а также женой.

Ветеран Вьетнамской войны Тревис – таксист в Нью-Йорке. Он трудоустроился на такую должность из-за хронической бессонницы, которая начала беспокоить его после боевых действий.

Мужчина подвозит разных пассажиров: как молчаливых, так и тех, кто делится своими тайнами. Если днем его работа более безопасна, то ночью он сталкивается с проститутками, бешеными бизнесменами и другими странными личностями. Поскольку Тревис – социопат, он хочет "очистить" город от преступников, для чего и покупает оружие.

Генри с детства мечтал стать гангстером, ездить на дорогих автомобилях и носить изысканные костюмы. Чтобы быть ближе к мечте, он становится помощником одного из местных преступников. Так мужчина постепенно учится выполнять сложные поручения. Узнайте, хватит ли у Генри смелости и хитрости, чтобы улучшить свое финансовое благополучие.

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