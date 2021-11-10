Сериал 'Домина' – новая 'Игра престолов': почему стоит смотреть. Сюжет и трейлер

14 мая 2021 года студия Sky Atlantic выпустила мини-сериал "Домина", который сразу нашел свою целевую аудиторию – фанатов "Игры престолов". В сюжете сценаристы показали новый взгляд на правителей Римской империи, участвующих в "битвах" не на войне, а в стенах мраморных дворцов. Это история Ливии Друзиллы, жены Октавиана Августа, прошедшей путь от наивной леди до сильной личности.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, почему стоит найти время на просмотр "Домины". Отметим, что в первом сезоне всего 8 серий (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

Сначала в Домине ("domina" с латинского языка – обладательница) показаны события 42 года до нашей эры. Тогда в Риме сменялся правитель. 15-летнюю Ливию Друзиллу выдали замуж за 43-летнего Тиберия Клавдия Нерона Старшего. Девушка не любила его, поскольку он был груб и требователен.

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Впоследствии она обращает внимание на Гая Юлия Цезаря – молодого и амбициозного парня, стремящегося изменить историю. Они не видятся несколько лет, в течение которых Гай закреплялся у власти, а Ливия сбежала от мужа. Во время очередной встречи пара обручилась: это повлияло не только на семейный статус, но и на политическую ситуацию в Риме.

Режиссеры: Дэвид Эванс, Клэр Маккарти, Дебс Гарднер-Патерсон

Сценарист: Саймон Бурк

В этом сериале внимание сосредоточено на Ливии Друзилле и других женщинах того времени, а не мужчинах, которые, как считается, имели всю власть. Речь идет о роли героинь в общественно-политической жизни государства. Зрителям интересно будет посмотреть на историческую драму и узнать, как жили женщины, когда у них не было никаких прав и действительно ли они жили так, как не хотелось бы. Или, может, благодаря уловкам обходили жесткую систему?

Касия Смутняк, сыгравшая роль Ливии, в одном из интервью сказала: "Нам необходимы истории, похожие на эту. Они показывают сильных женщин, которые при этом бывают хрупкими".

Если вы недостаточно внимательно слушали учителя на уроках истории, и у вас есть определенные пробелы в знаниях, – это не значит, что "Домина" не для вас.

Сценарий к этому мини-сериалу создавался более 10 лет. Он написан на доступном языке. Актеров агенты по ораторскому искусству учили говорить "будто в пабе со своими товарищами". Этот совет помог сделать игру более убедительной и экспрессивной.

"Домину" создавали на знаменитой студии "Cinecittà" в Риме. Это одна из самых больших киностудий в Европе, площадью в 400 639 кв.м. Так что вы можете рассчитывать на качество съемки премиум-класса. В мини-сериале позаботились о декорациях: виллы с внутренними дворами и фонтанами, римский акведук, горы и так далее. Музыка и костюмы тоже "переносят" зрителей в самое сердце Древнего Рима.

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