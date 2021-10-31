Топ-10 самых ожидаемых премьер ноября: фильмы и сериалы. Трейлеры

Год назад, в связи с карантином, многие премьеры фильмов и сериалов пришлось перенести. В ноябре этого зрители насладятся киноновинками, которых так ждали. Надеемся, надежды не будут напрасны, а сюжет порадует своей непредсказуемостью и многогранностью.

OBOZREVATEL подготовил подборку с премьерами ноября-2021, которые скрасят холодные осенние вечера.

Премьера: 4 ноября 2021

Вечные – суперлюди, генетически усовершенствованные. Тысячи лет они защищали жителей Земли от монстров-девиантов, но вынуждены скрываться от человеческой цивилизации. В конце концов им пришлось "приоткрыть тайну" и выйти в свет.

Новых супергероев Marvel сыграли Анджелина Джоли, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и другие. Музыку к "Вечным" написал Рамин Джавади, работы которого "киноманы" слышали в сериалах "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада".

Видео дня

Премьера: 4 ноября 2021

Принцесса Диана и принц Чарльз на грани развода. Усугубляют ситуацию и те, кто распространяет сплетни о романах принца, а также о неизбежном расставании. Несмотря на трудности принцесса решает придерживаться традиций празднования рождественских праздников, где все "создают иллюзию" гармонии. Узнайте, сможет ли Диана продолжать эту игру?

Премьера: 5 ноября 2021

В этом комедийном боевике агент Интерпола должен задержать опасных грабителей: психолога-криминалиста из ФБР и двух воров, всегда просчитывающих действия "на шаг вперед". Главную роль сыграла Галь Гадот, звезда фильма "Чудо-женщина", агента – Дуэйн Джонсон, а профессионального афериста – Райан Рейнольдс.

Премьера: 18 ноября 2021

Главный герой – отец двух теннисисток. Сам он практически никогда не увлекался теннисом и мало что понимал в этом виде спорта, но решает, что дочери должны стать чемпионками. Это трогательный фильм о силе семьи, твердости характера и непоколебимой вере в себя – качества, которые помогают достичь любых высот.

Премьера: 19 ноября 2021 года

Семья переезжает на старую ферму, получившую в наследство. Там она попадает в загадочные ситуации, связанные с привидениями. Узнайте, что скрывали от новых жителей их древние родственники.

Премьера: 7 ноября 2021

В этом году фанаты этого сериала смогут увидеть 9 сезон, финальный. Декстер – социопат с садистскими наклонностями. Он работает в полиции, где убивает преступников, а затем скрывает улики. Узнайте, удастся ли правоохранительным органам раскрыть секрет сотрудника.

Премьера: 12 ноября 2021

Это черная комедия, в основе которой – реальная жизненная история. Главный герой, успешный бизнесмен, часто ссорится со своей женой, поэтому решает обратиться к психотерапевту. Во время сеансов врач становится тем, кому пациент полностью доверяет: часто общаются и проводят вместе время. Психотерапевту даже удалось переехать к новому другу и стать ближе к его бизнесу.

Премьера: 24 ноября 2021

Герой из команды "Мстителей" Клинт Бартон, прозванный "Соколиным глазом", хочет покинуть свое дело. Но сначала находит себе замену – храбрую и амбициозную женщину Кейт Бишоп. Клинт рассказывает героине о своих тайнах, помогающих ему побеждать в борьбе с преступниками.

Премьера: 19 ноября 2021 года

Это псевдоисторический сериал о юных годах Екатерины Великой. Во втором сезоне главная героиня беременна от Петра III. Он подозревает свою жену в том, что она стремится нарушить покой во дворце и спровоцировать переворот.

Премьера: 1 ноября 2021 года

Это история о жизни подростков из Верхнего Ист-Сайда. В "Сплетнице", в отличие от этого же сериала до перезапуска (9 лет назад), поднимается актуальный вопрос – влияние социальных сетей на молодежь. Также режиссеры продолжат радовать зрителей интригующими историями об отношениях между юношами и девушками.

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