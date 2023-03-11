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15 минут формальности: как проходил первый в истории "Оскар". Исторические фото

Obozrevatel
Кино
3 минуты
28,7 т.
15 минут формальности: как проходил первый в истории 'Оскар'. Исторические фото

94 года назад в Лос-Анджелесе прошла первая в истории церемония "Оскар". Правда мероприятие, которое состоялось 16 мая 1929 года, называлось церемонией награждения премией американской киноакадемии и длилось всего 15 минут. А вся церемония была простой формальностью.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о том, как все было устроено 91 год назад, а также, кто получал награды, которые тогда назывались Honorable Mention (Почетное упоминание).(чтобы посмотреть архивные фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Первая церемония ''Оскар'' прошла в отеле ''Рузвельт''

Интересные факты

Первый в истории "Оскар" проводился в голливудском отеле "Рузвельт". Вся церемония продолжалась всего 15 минут, а список победителей был опубликован в печатной прессе еще за два месяца до церемонии.

Вход на мероприятие стоил 5 долларов. На первый "Оскар" собрались 250 человек.

Победителям вручалась 30-сантиметровая позолоченная статуэтка в виде рыцаря на бобине с кинопленкой.

Отель ''Рузвельт'' в Голливуде в 1929 году, где прошла первая церемония вручения ''Оскар''

В тот вечер статуэтки вручали президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль.

Номинированы были кинокартины, которые вышли на экраны в 1927-1928 годах. При этом актеры награждались не за конкретную роль, а за все фильмы, в которых они снимались.

Джозеф Фарнхем получает свой ''Оскар'' от ведущего Дугласа Фэрбенкса

Единственный раз за всю историю "Оскара" в ходе церемонии в 1929 году вручались награды за лучшие титры к немой кинокартине и уникальное художественное исполнение.

Так, лучшими кинокартинами 1927-1929 годов были признаны два фильма "Восход солнца" и "Крылья".

Эмиль Яннингс и его ''Оскар'' 1929 лучшему актеру

Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), актером – Эмиль Яннингс ("Последний приказ").

Джанет Гейнор получает ''Оскар''
Джанет Гейнор и ''Оскар'' 1929 лучшей актрисе

Первый "Оскар" за лучшую режиссуру комедии был вручен Льюису Майлстоуну ("Два аравийских рыцаря").

Фрэнк Борзейги получил статуэтку за лучшую режиссуру драмы "Седьмое небо".

Фрэнк Борзейги и его ''Оскар'' за лучшую режиссуру драмы
Фильм ''Крылья'' получил ''Оскара'' как лучшая кинокартина

"Оскар" также получил сценарист Бен Хэтч (за лучший оригинальный сюжет в фильме "Подполье").

Льюис Майлстоун получил ''Оскара'' за лучшую режиссуру комедии (''Два аравийских рыцаря'')

Чарли Чаплин, актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк", был удостоен премии "За выдающиеся достижения в кинематографе".

Такую же статуэтку получила компания Warner Brothers за звуковой фильм "Певец джаза".

Ранее OBOZREVATEL, рассказывал, какие фильмы и актеры претендуют на кинопремию Оскар-2023.

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