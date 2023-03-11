15 минут формальности: как проходил первый в истории 'Оскар'. Исторические фото

94 года назад в Лос-Анджелесе прошла первая в истории церемония "Оскар". Правда мероприятие, которое состоялось 16 мая 1929 года, называлось церемонией награждения премией американской киноакадемии и длилось всего 15 минут. А вся церемония была простой формальностью.

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OBOZREVATEL рассказывает о том, как все было устроено 91 год назад, а также, кто получал награды, которые тогда назывались Honorable Mention (Почетное упоминание).(чтобы посмотреть архивные фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Интересные факты

Первый в истории "Оскар" проводился в голливудском отеле "Рузвельт". Вся церемония продолжалась всего 15 минут, а список победителей был опубликован в печатной прессе еще за два месяца до церемонии.

Вход на мероприятие стоил 5 долларов. На первый "Оскар" собрались 250 человек.

Победителям вручалась 30-сантиметровая позолоченная статуэтка в виде рыцаря на бобине с кинопленкой.

В тот вечер статуэтки вручали президент академии киноискусства сэр Дуглас Фербенкс и режиссер Сесил Демиль.

Номинированы были кинокартины, которые вышли на экраны в 1927-1928 годах. При этом актеры награждались не за конкретную роль, а за все фильмы, в которых они снимались.

Единственный раз за всю историю "Оскара" в ходе церемонии в 1929 году вручались награды за лучшие титры к немой кинокартине и уникальное художественное исполнение.

Так, лучшими кинокартинами 1927-1929 годов были признаны два фильма "Восход солнца" и "Крылья".

Первой лучшей актрисой в истории кинематографа стала Джанет Гейнор ("Седьмое небо"), актером – Эмиль Яннингс ("Последний приказ").

Первый "Оскар" за лучшую режиссуру комедии был вручен Льюису Майлстоуну ("Два аравийских рыцаря").

Фрэнк Борзейги получил статуэтку за лучшую режиссуру драмы "Седьмое небо".

"Оскар" также получил сценарист Бен Хэтч (за лучший оригинальный сюжет в фильме "Подполье").

Чарли Чаплин, актер, режиссер и продюсер ленты "Цирк", был удостоен премии "За выдающиеся достижения в кинематографе".

Такую же статуэтку получила компания Warner Brothers за звуковой фильм "Певец джаза".

Ранее OBOZREVATEL, рассказывал, какие фильмы и актеры претендуют на кинопремию Оскар-2023.

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