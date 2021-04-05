Премия Гильдии киноактеров: названы лучшие фильмы 2020
В ночь на 5 апреля состоялась 27-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. Однако в этом году мероприятие прошло без красной дорожки: речи всех актеров записали заранее, а затем показали онлайн.
Награду за лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман, снявшись в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Об этом пишет издание Reuters.
Лучшая женская роль:
Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Лучшая мужская роль второго плана:
Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая женская роль второго плана:
Юн Ю-Юнг ("Минари")
Лучший актерский ансамбль:
"Суд над чикагской семеркой"
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
"Корона"
Лучший актер в драматическом сериале
Джейсон Бейтман ("Озарк")
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Джиллиан Андерсон ("Корона")
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:
"Шиттс Крик"
Лучший актер в комедийном сериале:
Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")
Лучший актер в мини-сериале или телефильме:
Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
Лучший каскадерский состав на телевидении:
"Мандалорец".
Как сообщал OBOZREVATEL, названы номинанты на антипремию "Золотая малина-2021". Роберт Дауни-младший оказался в этом списке за главную роль в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".