Премия Гильдии киноактеров: названы лучшие фильмы 2020

В ночь на 5 апреля состоялась 27-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. Однако в этом году мероприятие прошло без красной дорожки: речи всех актеров записали заранее, а затем показали онлайн.

Награду за лучшую мужскую роль посмертно получил Чедвик Боузман, снявшись в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Об этом пишет издание Reuters.

Лучшая женская роль:

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая мужская роль второго плана:

Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

Лучшая женская роль второго плана:

Юн Ю-Юнг ("Минари")

Лучший актерский ансамбль:

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

"Корона"

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Джиллиан Андерсон ("Корона")

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:

"Шиттс Крик"

Лучший актер в комедийном сериале:

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Лучший каскадерский состав на телевидении:

"Мандалорец".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы номинанты на антипремию "Золотая малина-2021". Роберт Дауни-младший оказался в этом списке за главную роль в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".