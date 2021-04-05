Премія Гільдії кіноакторів: названі найкращі фільми 2020

У ніч на 5 квітня відбулася 27-ма церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. Однак в цьому році захід пройшов без червоної доріжки: промови всіх акторів записали заздалегідь, а потім показали онлайн.

Нагороду за найкращу чоловічу роль посмертно отримав Чедвік Боузман, знявшись у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу". Про це пише видання Reuters.

Найкраща жіноча роль:

Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Даніель Калуя ( "Юда і Чорний Месія")

Найкраща жіноча роль другого плану:

Юн Ю-Юнг ( "Мінар")

Найкращий акторський ансамбль:

"Суд над чиказької сімкою"

Найкращий акторський ансамбль в драматичному серіалі

"Корона"

Найкращий актор в драматичному серіалі

Джейсон Бейтман ( "Озарк")

Найкраща актриса в драматичному серіалі:

Джилліан Андерсон ( "Корона")

Найкращий акторський ансамбль в комедійному серіалі:

"Шіттс Крик"

Найкращий актор в комедійному серіалі:

Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")

Найкраща актриса в комедійному серіалі:

Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик")

Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі:

Марк Руффало ( "Я знаю, що це правда")

Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі:

Аня Тейлор-Джой ( "Хід королев и")

Найкращий каскадерський склад на телебаченні:

"Мандалорец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі номінанти на антипремію "Золота малина-2021". Роберт Дауні-молодший опинився в цьому списку за головну роль у фільмі "Дивовижна подорож доктора Дуліттла".