Премія Гільдії кіноакторів: названі найкращі фільми 2020
У ніч на 5 квітня відбулася 27-ма церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. Однак в цьому році захід пройшов без червоної доріжки: промови всіх акторів записали заздалегідь, а потім показали онлайн.
Нагороду за найкращу чоловічу роль посмертно отримав Чедвік Боузман, знявшись у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу". Про це пише видання Reuters.
Найкраща жіноча роль:
Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу")
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Даніель Калуя ( "Юда і Чорний Месія")
Найкраща жіноча роль другого плану:
Юн Ю-Юнг ( "Мінар")
Найкращий акторський ансамбль:
"Суд над чиказької сімкою"
Найкращий акторський ансамбль в драматичному серіалі
"Корона"
Найкращий актор в драматичному серіалі
Джейсон Бейтман ( "Озарк")
Найкраща актриса в драматичному серіалі:
Джилліан Андерсон ( "Корона")
Найкращий акторський ансамбль в комедійному серіалі:
"Шіттс Крик"
Найкращий актор в комедійному серіалі:
Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")
Найкраща актриса в комедійному серіалі:
Кетрін О'Хара ( "Шіттс Крик")
Найкращий актор в міні-серіалі або телефільмі:
Марк Руффало ( "Я знаю, що це правда")
Найкраща актриса в міні-серіалі або телефільмі:
Аня Тейлор-Джой ( "Хід королев и")
Найкращий каскадерський склад на телебаченні:
"Мандалорец".
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі номінанти на антипремію "Золота малина-2021". Роберт Дауні-молодший опинився в цьому списку за головну роль у фільмі "Дивовижна подорож доктора Дуліттла".