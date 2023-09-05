Правда победила. СТБ изъял из показа скандальную версию 'Юрика' о блокаде Мариуполя

После громкого скандала вокруг фильма "Юрик" о блокаде Мариуполя он был изъят из эфира. Телеканал СТБ поблагодарил жителей многострадального города за критику несоответствия исторической правде и рассказал, что сделает с лентой в будущем.

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"Юрик" не исчезнет полностью. Фильм переделают и внесут существенные изменения. Такая информация появилась в официальном Instagram-аккаунте телеканала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Телеканал СТБ поручил компании-производителю фильма ОSNOVAFILM production внести значительные изменения и разработать новую версию фильма. В частности, исключить какие-либо упоминания Мариуполя как места, в котором разворачиваются события, и не использовать названий других украинских городов, которые находились или временно находятся под российской оккупацией", – говорится в заявлении.

По словам спикеров телеканала, лента должна включать в себя "документальный постскриптум", который отразит реальные факты о масштабе российских преступлений и жертв среди мирного населения, и не содержать проявлений других организаций в части освещения эвакуационного процесса.

Что касается Мариуполя, то в разработке у СТБ есть документальный проект "Мариуполь. Неутраченная Надежда". Его покажут в день города-героя.

Создатели скандального фильма объяснили, почему решили переделать его, а не просто удалить навсегда.

"Юрик" – это один из первых рассказов о жизни наших детей в условиях российского полномасштабного вторжения, воспроизведенный в художественной форме. В центре картины – история 11-летнего мальчика, ребенка, который в результате вынужден был стать взрослым. Это история о людях, помогающих ему найти спасение. Все они делают самое сложное, что можно сделать во время войны – остаются людьми. О наших "юриках" из разных украинских городов, переживших российскую оккупацию или еще временно находящихся в ней, должны знать и помнить все", – считают в команде СТБ.

Создатели картины заявили, что извлекли важный урок и объявили о новой "усиленной системе проверки контента", касающейся событий полномасштабной войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на "Юрика" отреагировали авторитетные медийщики и простые зрители. Почему одна из продюсеров назвала мариупольцев "виновными в войне" – читайте здесь.

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