'Позор!' Скандал вокруг фильма 'Юрик' получил продолжение: почему мариупольцы требуют снять его с эфира

Скандал вокруг фильма "Юрик", который теперь называют "художественным", не утихает уже неделю. Мариупольцы заявили, что им недостаточно объяснений от создателей картины и оправданий от продюсеров – жители города требуют снять фильм с эфира.

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Компания "Основа фильм продакшн" – производитель фильма "Юрик" – выступила с заявлением о том, что услышала мнение зрителей. Пост в Facebook прокомментировали более 160 возмущенных пользователей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы уже приняли меры, чтобы "Юрик" не позиционировался как основанный на реальных событиях. Художественный фильм "Юрик" промаркирован текстом, предупреждающим зрителей, что лента является исключительно художественной и не претендует на отражение реальной трагедии, совершённой оккупационными войсками РФ в городе Мариуполь. Также "Юрик" будет дополнен подтверждающими документальными фактами – реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление", – говорится в официальном заявлении "Основа фильм продакшн".

Однако этих действий оказалось маловато, чтобы свести скандал к минимуму. В комментариях украинцы заявили, что вышеперечисленные "изменения" и "дополнения" не исправили ситуацию глобально.

Ленту просят снять с эфира, а извинения перед жителями города, пережившими ад, назвали "позорными".

"Вы не принесли публичных извинений нам, мариупольцам! А хотите просто "сгладить" конфликт, убрав подпись. Не позоритесь! Уберите фильм совсем с экранов! Тем более, когда мы только начали писать, вы убирали наши комментарии и блокировали нас", "Позорный "фильм", позорные извинения. Вы живете в совершенно ином мире, крайне далеком от реалий, но танцуете на костях реальных жертв войны", – говорится в сообщениях.

Также у зрителей появились вопросы к сюжету. Например, почему в "Юрике" не было упоминаний о военных и врагах Украины – российских оккупантах.

"Почему в фильме ни разу прямо и открыто не указано, что Россия напала на Украину? Что за таинственные "плохие люди?" Любой рядовой иностранный зритель легко пришел бы к выводу, что в Украине – гражданская война, внутренний конфликт", "Снимите с эфира. Так будет честно. А потом, если сможете, снимите другое кино на тему войны", "Просто уберите слово "Мариуполь", иначе надо переснимать весь фильм", – высказались украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на "Юрика" отреагировали авторитетные медийщики и простые зрители. Почему одна из продюсерок назвала мариупольцев "виновными в войне" – читайте здесь.

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