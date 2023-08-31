Фильм о блокаде Мариуполя 'Юрик' вызвал громкий скандал: действительно ли мариупольцы виноваты в войне и что говорят военные

Ко Дню Независимости Украины на СТБ состоялась премьера военной драмы "Юрик", которая снималась каналом совместно с компанией "Основа Фильм Продакшн" и эстонскими партнерами с ETV. Лента, по утверждению ее авторов, основана на реальных событиях и рассказывает о страшном периоде блокады Мариуполя после полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, с его реалистичностью не согласились мариупольцы, которые своими глазами видели ужасы в родном городе. Так, они обвинили фильм во лжи и "искажении реальности".

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Между тем, в комментариях отзывы мариупольцев о фильме удаляют, а одна из продюсеров "Юрика" Татьяна Куц вовсе обвинила жителей оккупированного города в "помощи России развязать войну". OBOZREVATEL разобрался в подробностях скандала.

Начнем с того, что сюжет драмы знакомит зрителя с реальной историей 11-летнего мальчика, который 15 дней добирался до границы Украины. Его отец, младшая сестричка и дедушка погибли во время вражеских обстрелов. Мама была вынуждена остаться с больной бабушкой. Узнав, что сына могут вывезти в Россию, женщина решается оторвать мальчика от себя и отправить в эвакуацию, а затем в Эстонию к родственникам. Перед этим мама написала на спине Юры свой номер телефона и все необходимые данные.

Создатели фильма гордятся результатом работы. Многие украинские зрители также оставляют комментарии о том, что во время просмотра драмы было невозможно сдержать слезы. Впрочем, мариупольцы уверяют, что кинолента и близко не показывает реальные ужасы, которые им пришлось пережить, да еще и оскверняет и украшает действительность.

"Из первых кадров этого фильма все прошедшие через этот ад мариупольцы увидят неправду. Начиная с комфортной ярко освещенной отдельной комнаты в подвале с буржуйкой и настенными часами, прямой связи с Эстонией с того же подвала и с "вишенкой на торте" – автомобилем ОБСЕ, из которого из-за громкоговорителя звучит приглашение на эвакуацию коридором, который вроде бы будет открыт с 10 до 18 часов и затем тот самый автобус ОБСЕ, который везет эвакуированных. Выходит, мариупольцы все врут, когда говорят, что сидели в темноте, экономя каждую свечу, жгли масляные светильники, были без связи. Врут мариупольцы, когда говорят, что не было никакой организованной эвакуации, никакой медицинской и вообще какой-либо помощи", – поделился известный фотограф и актер Евгений Сосновский, который больше двух месяцев прожил в блокадном городе.

Мариупольцы пишут, что их жизнь в блокаде напоминала настоящий фильм ужасов, а то, что показали на экранах, по сравнению с реальностью, – просто сказочки.

"Проблема фильма в том, что этот фильм искажает реальные события. Не было никаких машин ОБСЕ с громкоговорителями, как не было никакой организованной эвакуации. Не было освещенных комнат в подвалах. Были грязные, темные подвалы, где было холодно и никаких буханок хлеба! Были подвалы, где прятались живые, а в уголке лежали мертвецы!... Было холодно. Было чертовски холодно и смерть танцевала танец с каждым" – написала одна из комментаторов.

А мариупольская журналистка Наталья Дедова поинтересовалась у режиссеров, продюсеров и сценаристов "Юрика", пользовались ли они услугами консультантов, общались ли с мариупольцами, пережившими блокаду, чтобы иметь хотя бы какое-то представление о реалиях тех событий.

"Или вы снимали свою правду? Очень досадно, что на трагедии нашего города делают вот такое кино. Кому интересно наше мнение? Только нам. Как и наше горе. Оно дорого стоит, если подавать его под сладким соусом. И оно очень невкусное, когда горькое. Выбор для продюсеров очевиден", – сделала свои выводы журналистка.

Отреагировал на скандал и известный украинский воин, защитник Мариуполя, находившийся на "Азовстале" и прошедший через настоящий ад российского плена, Давид "Химик" Касаткин.

В комментарии изданию "Буквы" он заявил: "Фильм "Юрик" на реальных событиях? Ложь. Мариуполь не был готов к войне совсем. Откуда взялись слухи, что это был самый подготовленный город? Мэра и ОБСЕ не было в городе еще до начала войны, они все знали. Никакой эвакуации ни от мэра, ни от ОБСЕ не было, даже попыток не было. Эвакуацией пытались заниматься неравнодушные люди, но их обстреливали россияне. Когда российская авиация уничтожила ДТЭК еще на 2 неделю войны, после этого все это время в городе не было ни света, ни воды, ни газа, связи тоже не было. Люди стали голодать. Когда россияне уничтожали здания, в которых были люди, эти люди были завалены в подвалах и кричали, чтобы их вытащили, ОБСЕ их не спасало, их спасали "Азовцы" и другие военные подразделения. Когда люди голодали, им приносили еду "Азовцы" и другие военные, когда люди искали укрытия, их прятали "Азовцы" и другие военные. Этому всему есть видеодоказательства".

Однако особое возмущение мариупольцев вызвал комментарий продюсера ленты Татьяны Куц, которая фактически обвинила жителей города в полномасштабной войне.

"Мариупольцы пошли на референдум и голосовали за РФ. Теперь РФ убивает не только мариупольцев, но мы за вас боремся тоже", – выдала кинематографистка.

На обвинения отреагировала журналистка и писательница Надежда Сухорукова.

Она написала: "Очень обидно, когда нам говорят, что мы "сами виноваты". Мы сами виноваты в том, что нас убивали каждую минуту. В том, что наш город рашисты превратили в концлагерь, из которого не было шансов выйти. Не было шансов выжить. Извините, что мы выжили. Мы сами не понимаем как. Это случайность. Мы не знали, что когда мы выйдем из ада, нам скажут, что этот ужас – наша вина".

А еще одна жительница оккупированного города, которой удалось выбраться из блокады, назвала Куц откровенной идиоткой и обвинила фильм в "отбеливании" трагедии и оккупантов, прикрывании бездействия местных властей, ОБСЕ и просто лжи.

"Больше всего меня "вштирило" от комментария какой-то... "продюсерки". Эта идиотка такого бы не написала, если бы понимала, что если бы все украинские города оказывали такое сопротивление с 2014 года, как горожане Мариуполя – то не было бы вторжения. Но для нее, очевидно, война длится не 9 лет, противно, и это повезут катать по Европе, искажая представление о правде и адском аду, работая не только на внешнего, но и на внутреннего врага, отбеливая тех, кто виноват в гибели около 100 тыс. мариупольцев. Грустно. Когда пишут – "на реальных событиях", а до реальности там... Но кого-то устраивает "облегчённый" вариант", – оставила комментарий марупольчанка.

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