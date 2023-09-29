'На улицах стреляют в гражданских': в 'Утреннем шоу' с Уизерспун и Энистон рассказали о российском терроризме в Мариуполе

В новой серии известного сериала "Утреннее шоу", где снялись актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, подняли тему российских военных преступлений в Мариуполе. В четвертой серии третьего сезона авторы вспомнили бомбардировку больницы.

Это не впервые "Утреннее шоу" становится транслятором правды о российской агрессии в Украине. Новый эпизод появился 27 сентября на платформе AppleTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сериал посвящен закулисью утреннего шоу, поэтому тема актуальных новостей в нем сколь же важна, как и личная драма главных героев. Действия шоу происходят в 2022 году, после пандемии, когда Россия развязала войну в Украине, а Америка осудила оккупацию и терроризм РФ.

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По сюжету четвертого эпизода третьего сезона СМИ готовят сюжет о бомбардировках Мариуполя. Американский фотограф уже в эпицентре событий пытается донести до коллег, какие военные преступления там творятся.

Он выходит на связь из подвала больницы, где спасают раненых. В разговоре фотограф вспоминает, что российские оккупанты не просто обстреливают город, а убивают гражданских людей на улицах.

"Я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди", – заявила Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун.

Также в новой серии были показаны фотографии, которые якобы американский фотограф сделал в оккупированном городе. Перед редакторами стоит выбор – выпускать фото быстрее, чтобы подогреть рейтинг, или дождаться, пока фотограф будет в безопасном месте. В конце эпизода выясняется, что кадры пустили в эфир.

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