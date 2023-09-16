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Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Катерина Малай
Кино
3 минуты
711
Незаконные премьеры 'санкционного' кино, перезапуск 'Букиных' и 'Папиных дочек': как Россия спасается от киносанкций

Российская киносфера серьезно пострадала от санкций после начала полномасштабной войны с Украиной. Голливудские фильмы не разрешают россиянам покупать лицензии на прокат, стриминговые платформы ограничены для зрителей из РФ, а фантазии делать свой качественный продукт у кинодеятелей не хватает.

Поэтому приходится идти на позорное нарушение авторских прав и возрождать старые проекты. OBOZREVATEL расскажет, как в подсанкционной России хватаются за последние возможности усадить зрителей перед экранами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Голливудские фильмы

Мировые киностудии брезгуют официально предоставлять россиянам разрешение на показ своего кино, а те, в свою очередь, кричат, что им не нужны "западные ценности". Однако на деле кинотеатры РФ крутят иностранное кино, которое им в свое время якобы поставлял Казахстан, а теперь – Армения.

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Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Доказательством тому стала премьера бестселлера "Барби", который в мире начали показывать в июле, а Россия смогла добраться до санкционного продукта только в сентябре. Кинотеатры РФ без тени стыда объявили о показе фильма, на который не имеют права, а звезды-путинисты, одетые в розовые образы, бросились рекламировать фильм. Очень скоро начнется показ другого известного фильма – "Оппенгеймер".

Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Отечественные фильмы

Пока киноиндустрия РФ работает в двух основных направлениях – пропагандистское кино и сиквелы давно забытых хитов.

Так, например, недавно в прокат вышел отвратительный фильм "Свидетель", на который потратили кругленькую сумму. Сценаристы задумывали, что лживая картина введет в заблуждение цивилизованный мир, но проваленная премьера доказала, что даже в России смотреть на творения пропагандистов не хотят. Лента с треском провалилась в прокате, не отбив за первый уикенд даже 4% из затраченных средств.

Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Другое дело – паразитировать на названиях сериалов, какие десятки лет назад были на пике популярности. Такие ситкомы, как "Счастливые вместе", а в народе просто "Букины", или "Папины дочки" уже получили свои продолжения. Вместе с ними снимается и новый сезон сериала "Универ".

Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Российские актеры за неимением работы согласись снова собраться старым кастом и одновременно перезапустить все телехиты, чтобы порадовать упавших духом россиян. За успехом или провалом этих картин придется следить.

Незаконные премьеры "санкционного" кино, перезапуск "Букиных" и "Папиных дочек": как Россия спасается от киносанкций

Судя по анонсам, большинство любимцев публики согласились продолжить работу над старыми проектами после почти 20-летней паузы. Однако некоторые все же отказались, поэтому аналогичного успеха не стоит и ждать.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 сериалах и фильмах, которые стоит посмотреть украинцам. Ленты о жизни украинских героев, воспоминания о борьбе за свободу и просто художественное кино могут стать утешением в нелегкое время.

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