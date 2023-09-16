Незаконные премьеры 'санкционного' кино, перезапуск 'Букиных' и 'Папиных дочек': как Россия спасается от киносанкций

Российская киносфера серьезно пострадала от санкций после начала полномасштабной войны с Украиной. Голливудские фильмы не разрешают россиянам покупать лицензии на прокат, стриминговые платформы ограничены для зрителей из РФ, а фантазии делать свой качественный продукт у кинодеятелей не хватает.

Поэтому приходится идти на позорное нарушение авторских прав и возрождать старые проекты. OBOZREVATEL расскажет, как в подсанкционной России хватаются за последние возможности усадить зрителей перед экранами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Голливудские фильмы

Мировые киностудии брезгуют официально предоставлять россиянам разрешение на показ своего кино, а те, в свою очередь, кричат, что им не нужны "западные ценности". Однако на деле кинотеатры РФ крутят иностранное кино, которое им в свое время якобы поставлял Казахстан, а теперь – Армения.

Видео дня

Доказательством тому стала премьера бестселлера "Барби", который в мире начали показывать в июле, а Россия смогла добраться до санкционного продукта только в сентябре. Кинотеатры РФ без тени стыда объявили о показе фильма, на который не имеют права, а звезды-путинисты, одетые в розовые образы, бросились рекламировать фильм. Очень скоро начнется показ другого известного фильма – "Оппенгеймер".

Отечественные фильмы

Пока киноиндустрия РФ работает в двух основных направлениях – пропагандистское кино и сиквелы давно забытых хитов.

Так, например, недавно в прокат вышел отвратительный фильм "Свидетель", на который потратили кругленькую сумму. Сценаристы задумывали, что лживая картина введет в заблуждение цивилизованный мир, но проваленная премьера доказала, что даже в России смотреть на творения пропагандистов не хотят. Лента с треском провалилась в прокате, не отбив за первый уикенд даже 4% из затраченных средств.

Другое дело – паразитировать на названиях сериалов, какие десятки лет назад были на пике популярности. Такие ситкомы, как "Счастливые вместе", а в народе просто "Букины", или "Папины дочки" уже получили свои продолжения. Вместе с ними снимается и новый сезон сериала "Универ".

Российские актеры за неимением работы согласись снова собраться старым кастом и одновременно перезапустить все телехиты, чтобы порадовать упавших духом россиян. За успехом или провалом этих картин придется следить.

Судя по анонсам, большинство любимцев публики согласились продолжить работу над старыми проектами после почти 20-летней паузы. Однако некоторые все же отказались, поэтому аналогичного успеха не стоит и ждать.

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