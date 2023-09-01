Почему Россия нам не брат: 10 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть каждому украинцу

Украинские фильмы и сериалы могут стать путеводителем в исторические события, которые, как никогда, следует помнить во время полномасштабной войны с Россией. Отечественный кинематограф ежегодно усовершенствуется, поэтому смотреть на экран становится все приятнее, а актерская игра вызывает бурные эмоции.

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Ленты о жизни украинских героев, воспоминания о борьбе за свободу и просто художественное кино может стать утешением в нелегкое время. OBOZREVATEL собрал ТОП-10 киноработ, которые советует просмотреть каждому украинцу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тени забытых предков, 1964

Культовая экранизация одноименного произведения украинского писателя Михаила Коцюбинского точно стоит внимания зрителей, хотя и была снята почти 60 лет назад. Драматическая картина поднимает вопросы любви, семейных недоразумений, ментальности украинцев и многих других тем.

Код нации, 2015 год

Поклонники документального кино не должны пройти мимо этой работы. В ней раскрывают цикличность украинской истории и дают ответ на тот самый спорный вопрос: почему язык важен.

И будут люди, 2020 год

Исторический сериал по мотивам одноименного романа Анатолия Димарова в свое время стал хитом. Каждая серия рассказывает о жизни обычных людей в Украине 20-30-х годов, которые сталкивались с трудным выбором каждый день.

Поймать Кайдаша, 2020 год

Комедийный сериал с глубоким смыслом и замечательной актерской игрой не оставит равнодушными любителей хорошего кино и творчества Ивана Нечуя-Левицкого. Проект модернизировал сюжет под современную жизнь и новые реалии.

Поводырь, 2013 год

Драматический фильм, в основу сюжета которого положены странствия по Советской Украине американского мальчика и украинского слепого музыки накануне и во время Голодомора, прольет свет на трагичность тех событий.

Киборги, 2017 год

Лента об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе не должна обойти ни одного украинца. Храбрая борьба наших воинов, увековеченная в "Киборгах", не даст забыть, почему россияне не "братья" украинцам.

Черкассы, 2019 год

Еще один фильм, который позволит вспомнить, против кого ежедневно воюют украинские защитники – "Черкассы". Лента об обороне одноименного морского тральщика вызовет чувство гордости и уважения к героям, бросающим вызов смерти.

Сага, 2020 год

Историю нескольких поколений обычной украинской семьи, пережившей репрессии советской власти, Вторую мировую войну, трагедию Чернобыля, распад СССР и Революцию Достоинства вместили в сериал "Сага". Зрителям не дадут забыть, как натерпелся украинский народ.

Гвардия, 2017

Мини-сериал "Гвардия" получил много одобрительных отзывов от зрителей. События в сюжете начинаются во время Евромайдана, где герои оказались по разные стороны баррикад, но затем вынуждены побороть внутреннюю неприязнь ради общей цели.

Век Якова, 2016

Экранизация романа Владимира Лиса, где главную роль исполнил Станислав Боклан, уместилась в 4 серии. Сюжет рассказывает о жизни 100-летнего героя, пережившего многие трагические события, виновниками которых стала, в частности, Россия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что фильм о блокаде Мариуполя "Юрик" стал причиной скандала. Лента, как утверждают ее авторы, основана на реальных событиях, но мариупольцы с этим не согласны.