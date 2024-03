Питеру Сарсгаарду – 53 года: лучшие роли кинозвезды

7 марта отмечает свой день рождения американский актер Питер Сарсгаард. За почти 30 лет своей карьеры он успел сыграть в картинах разных жанров и масштабов. Сарсгаард воплощал злодеев в шпионском боевике "Рыцарь дня" с Томом Крузом и вестерне "Великолепная семерка" с Дензелом Вашингтоном и Крисом Праттом, а благодаря ролям в "Бэтмене" и "Зеленом фонаре" его узнают любители кинокомиксов.

В этом материале Obozrevatel собрал 5 самых знаковых образов звездного именинника.

"Память любви", 2023

Самую свежую работу Питера Сарсгаарда можно будет увидеть в украинских кинотеатрах уже с 28 марта. Это мелодраматическая лента режиссера Мишеля Франко. Партнершей актера на съемочной площадке стала оскароносная Джессика Честейн (Оно 2, Интерстеллар). Мировая премьера картины состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале – большом кинособытии класса А, которое входит в так называемую "Большую тройку" кинофестивалей (вместе с Каннами и Берлином). Там Сарсгаард получил Кубок Вольпи – награду за лучшую мужскую роль, обойдя Джейкоба Элорди (Присцилла), Адама Драйвера (Феррари) и Брэдли Купера (Маэстро).

Сюжет ленты разворачивается вокруг мужчин и женщин. Она – социальная работница и мать-одиночка, живущая рутинной жизнью. Он мужчина, который имеет проблемы с памятью и забывает, что с ним произошло считанные часы назад. Такая его особенность приводит к неожиданному и несколько неудобному знакомству двух персонажей. Этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не такие уж они и незнакомцы.

"Ломка", 2021

За свою игру в этом сериале Сарсгаард получил номинацию на главную телевизионную премию США Эмми. Он соперничал за статуэтку в категории "Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме", однако уступил первенство Мюррею Барлетту из "Белого лотоса".

"Ломка" – 8-серийный драматический сериал от исполнительных продюсеров "Сказания служанки" и "Декстера". Центральной историей стала опиоидная эпидемия в США. В основу сюжета положена документальная книга Бэт Мэйси "Ломка: дилеры, врачи и фармацевтическая компания, подсадившая Америку". Образы большинства персонажей сериала придуманы или сконструированы, и Сарсгаарт воплотил на экране одну из реальных фигур – Рика Маунткасла, юриста, пытающегося доказать, что эпидемия наркомании 1990-х – вина одной из крупнейших фармакологических компаний.

"Цена правды", 2019

Номинантка на Премию Оскар Агнешка Голланд – знаменитый польский режиссер. Уже 21 марта в украинских кинотеатрах выйдет ее новая работа "Зеленая граница", вызвавшая в Польше политический скандал, в то же время ставшую кассовым хитом и лучшим фильмом по версии Польской кинопремии.

Пять лет назад, в 2019-м, увидела свет ее картина "Цена правды", которую сняли с участием Украины. Собственно, у картины очень украинский контекст – она рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе, который в 1933 году прибыл в СССР, попал в Украину и рассказал миру о Голодоморе.

Питер Сарсгаард воплотил здесь настоящего злодея – Уолтера Дюранти, авторитетного журналиста и Пулитцеровского лауреата, который подыгрывал кремлевской пропаганде, покрывал преступления советского режима и способствовал умолчанию Голодомора в мировой печати.

"Жасмин", 2013

Это комедийная драма знаменитого Вуди Аллена. Главные роли здесь исполнили Кейт Бланшетт ("Тар", "Керол") и Алек Болувин ("Отступники"). Главная героиня – Жасмин, женщина, проживающая идеальную жизнь. Однако все идет кувырком, когда ее богатого мужа признают виновным в мошенничестве. Тогда героиня пытается уйти от проблем и начать жизнь сначала, переехав к своей сестре.

Главная приманка этой ленты – это игра Кейт Бланшетт, которая получила за свою роль "Оскар". Но определенное удовольствие зрителям доставит и созерцание перформанса от Сарсгаарда, воплотившего овдовевшего дипломата, с которым Жасмин пытается завязать новые отношения.

"Афера Стивена Гласса", 2004

Одна из ранних ролей актера – таких, о которых говорится, что они "прорывные". Эта работа принесла Сарсгаарду номинации на ряд наград, в частности на "Золотой глобус".

Лента рассказывает правдивую историю Стивена Гласса – репортера американского журнала The New Republic. Журналист заработал имя написанием ярких историй. Как оказалось позже, многие были выдумками, сфабрикованными автором. Фильм показывает взлет и падение Стивена Гласса (его исполнил Гайден Кристенсен, широко известный по франшизе "Звездные войны"). Питер Сарсгаард в этой картине воплотил Чарльза Лейна, редактора The New Republic.