Оружейница "Ржавчины" назвала виновного в гибели украинки Гатчинс и подала иск в суд

Оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, которая работала над фильмом "Ржавчина", подала в суд на поставщика реквизита Сета Кенни. 24-летняя киноработница утверждает, что якобы именно он продал для съемок холостые патроны, смешанные с боевыми, что привело к гибели на площадке оператора Галины Гатчинс.

Как передает New York Post, свой иск Ханна расписала на 24 страницах. Она заявила, что 21 октября 2021 года, в день трагического инцидента, другой реквизитор принес на площадку новую коробку с патронами Long Colt 45-го калибра из магазина Кенни.

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Актеру Алеку Болдуину сказали, что заряженный пистолет был "холодным". Это термин в кинематографе, означающий, что в оружии нет боевых пуль и оно безопасное. Оказалось, что это не так, и выстрел из револьвера убил Гатчинс, а также ранил режиссера фильма Джоэла Соуза.

Гутьеррес-Рид сказала, что в день стрельбы она и два других помощника по реквизиту достали оружие из сейфа. Оружейница отметила, что помнит, как чистила Colt, которым пользовался Болдуин, и зарядила его тем, что, по ее мнению, было еще одним патроном-муляжом.

"Насколько Ханне известно, пистолет тогда был заряжен шестью холостыми патронами", – говорится в иске.

Специалистка по оружию подчеркнула, что поставщики реквизита распространяли и рекламировали свои патроны как "пустышки", а не боевые. Ханна полагалась на это и верила, что настоящих пуль на съемочной площадке нет и не должно быть.

Гутьеррес-Рид сказала, что перед трагедией она покрутила барабан револьвера и показала режиссеру то, что, по ее мнению, было холостыми патронами. Оружейница утверждает: Холлс якобы сказал ей, что Colt не будет использоваться для сцены или репетиции, поэтому она оставила пистолет внутри церковной декорации, пока занималась другими своими обязанностями снаружи.

Американка добавила: ее должны были предупредить в случае, если оружие захотели бы использовать для съемок, потому что она была обязана повторно осмотреть его в соответствии с правилами.

В иске говорится, что Гутьеррес-Рид не было в церкви, когда Болдуин репетировал сцену. "Если бы Ханну вызвали обратно, она бы еще раз проверила оружие и каждый патрон, а также проинструктировала бы актера", – сказано в документе.

Адвокаты киноработницы утверждают, что она никогда бы не позволила Болдуину направить пистолет на оператора в соответствии со стандартной практикой безопасного обращения с оружием.

Гутьеррес-Рид также утверждает, что Кенни пытался переложить вину на нее, и что владелец бизнеса по производству боеприпасов вмешивался в расследование.

Напомним:

СМИ выяснили, что Гутьеррес-Рид связана со смертью близкого друга Тайлера Дайера. Он погиб в автокатастрофе, в которой участвовал бойфренд Ханны Аарон Батчер.

Ханна во время своей предыдущей работы была объектом многочисленных жалоб. На съемках фильма "Древние ритуалы" девушка якобы неожиданно выстрелила из оружия, напугав коллег и актеров.

Как писал OBOZREVATEL, отец убитой украинки Анатолий Андросович считает, что Болдуин "частично виноват" в гибели Гатчинс. Мужчина уверен, что знаменитость нажал на курок и совершил выстрел, который стал для кинематографистки смертельным.