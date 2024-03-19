В Австралии показали скандальный фильм о жизни российских окупантов в Украине: посол назвал ленту 'чашей рвоты'

18 марта Национальная австралийская вещательная корпорация (ABC) выпустила в эфир документальный фильм "Украинская война: Другая сторона" (Ukraine's War: The Other Side), изображающий войну в Украине с точки зрения российских окупантов. Этот инцидент сразу же подвергся резкой критике со стороны украинского посольства в Австралии и украинской общины страны.

Фильм, снятый британским режиссером Шоном Ланганом, показывает жизнь российских захватчиков на фронте их глазами. На Facebook-странице посольства Украины в Австралии разместили заявление-обращение к ABC.

"Программа, вышедшая вчера вечером на Four Corners, "Украинская война: Другая сторона" была журналистским эквивалентом чаши с рвотой. Она, несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искривление истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы родом из Кремля. Учитывая то, что это полностью отвечало интересам российского диктатора Путина", – отмечается в заявлении, к написанию которого присоединился непосредственно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Посольство также осудило то, что фильм "минимизирует и унижает" гибель тысяч украинских мирных жителей, погибших в результате российского вторжения. ABC обвиняют в том, что они "выпустили в эфир этот полный мусор".

"Фильм также приуменьшал и унижал смерть тысяч невинных украинских мужчин, женщин и детей, убитых российскими солдатами во время незаконного и жестокого вторжения, решительно осужденного Австралией и большинством стран мира в резолюции ГА ООН в марте 2022 года", – говорится в обращении.

Федерация украинских организаций Австралии также раскритиковала фильм, утверждая, что он предоставляет платформу для оправдания "жестокого вторжения" и показывает, как режиссер Ланган "пожимает руки, обнимается и улыбается российским оккупантам".

"В серии безоговорочных интервью зрители видят кадры, от которых выворачивает желудок, как режиссер пожимает руки, обнимается и улыбается рядом с российскими солдатами, а также слушает грубую ложь, ненависть и намерения геноцида по отношению к украинцам", – написали на странице Федерации украинских организаций Австралии в Facebook, показав фото протестующих украинцев.

"Это нонсенс для ABC делать вид, что это была бесстрашная журналистика, которая предоставила нам "чрезвычайный" доступ к "другой стороне". Это была постановочная, контролируемая Кремлем медиа-акция, которая имела целью оправдать отвратительное вторжение России в суверенную страну", – уточняют в публикации.

ABC, с другой стороны, защищает свою позицию, называя фильм "сложным, но законным" и "важным вкладом" в освещение войны. Медийщики утверждают, что он "предлагает аудитории редкий взгляд на жизнь российских солдат".

Более того, Национальный вещатель Австралии, как отмечают журналисты The Guardian, выдал, что лента является лишь одной из серии программ о российско-украинском "конфликте", которые демонстрируют зрителям в эфире передачи Four Corners.

Как писал OBOZ.UA ранее, на фестивале "российского фильма", который состоится в Париже и Таверне, хотят показать легендарную украинскую ленту "Тени забытых предков" Сергея Параджанова как часть "российской культуры". Мероприятие организует ассоциация "Другая Россия", и в этом году оно посвящено покойному "оппозиционеру" Алексею Навальному.

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