Россияне в Париже присвоили себе фильм Параджанова 'Тени забытых предков': посольство Украины протестует

На фестивале "российского фильма", который состоится в Париже и Таверне, хотят показать легендарную украинскую ленту "Тени забытых предков" Сергея Параджанова как часть "русской культуры". Мероприятие организовывает ассоциация "Другая Россия", и в этом году оно посвящено покойному "оппозиционеру" Алексею Навальному.

Посольство Украины во Франции выразило решительный протест по поводу использования украинского кинопродукта на фестивале "российского фильма". Дипломаты считают это вопиющим случаем культурной апроприации и призывают французские власти принять меры по восстановлению справедливости, передает Укринформ.

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными", – прокомментировали в посольстве.

Между тем организаторы фестиваля, якобы "хорошие русские", призывают своих гостей "открыть и переоткрыть лучшее из российского кино, прошлого и настоящего". Известно, что фильм Параджанова россияне планируют показывать под измененным названием – "Огненные кони".

"Мы считаем, что даже в эти неспокойные времена, несмотря на насилие со стороны нынешней власти, необходимо продолжать защищать и продвигать русскую культуру, в частности, в сфере кино", – сообщают в приглашениях на фестиваль россияне.

Эта ситуация является примером того, как Россия пытается присвоить себе украинскую культуру и историю. Важно, чтобы мировое сообщество осознавало эту проблему и принимало меры по ее противодействию, отмечают украинские дипломаты.

Что известно о фильме "Тени забытых предков"

– Фильм 1964 года снят по мотивам повести "Тени забытых предков" украинского писателя Михаила Коцюбинского.

– Режиссером фильма является Сергей Параджанов – выдающийся украинский кинорежиссер грузинского происхождения.

– "Тени забытых предков" считается одним из шедевров мирового кинематографа.

– Фильм снят в стиле украинского народного искусства с использованием традиционных костюмов, декораций и музыки.

– Лента получила многочисленные награды на международных кинофестивалях, а также была запрещена к показу в СССР с 1972 по 1988 год из-за "националистического" характера.

– Фильм рассказывает историю любви Ивана и Марички, двух молодых людей из села в украинских Карпатах. Их любовь становится жертвой жестоких обычаев и вражды между семьями. Иван погибает от рук нявки, а Маричка, не выдержав горя, бросается в водоворот.

Как писал OBOZ.UA, россияне далеко не впервые "воруют" украинское кино. В прошлом году, например, они решили без разрешения перевести известный украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и залить нелепый результат на пиратские ресурсы. Подробности – в материале.

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