Официально. Netflix анонсировал второй сезон сериала ''Уэнздей''

Стиминговая киноплатформа Netflix официально продлила один из самых популярных проектов студии – "Уэнздей". Ремейк культовой истории о семейке Аддамсов получит продолжение и покажет еще больше мистики.

Видео дня

Интересно, что для анонса создатели проекта "сломали четвертую стену" и главная героиня поблагодарила зрителей за то, что ее танец стал хитом в сети. Ролик появился на YouTube-канале Netflix (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, что над съемкой новых серий работать еще не начали, поскольку в анонсе показали фрагменты первого сезона.

"В течение последних недель за мной охотились, меня преследовали и пародировали в Интернете миллионы раз. Это была настоящая пытка. Спасибо", – сказала главная героиня зрителям сериала.

Создатели шоу отдали должное тренду на танец Уэнздей, сыгравшему большую роль в популяризации сериала. В частности, для анонса был использован ремикс на трек Леди Гаги, под который миллионы пользователей танцевали культовую хореографию главной героини.

В видео также показали, какой резонанс мистический сериал вызвал среди зрителей и сколько сколько людей ждут второй сезон драматической истории. За сутки его просмотрели 6,5 млн пользователей, что свидетельствует о его востребованности.

Как известно, сериал " Уэнздей" всего через неделю после премьеры стал хитом и установил новый рекорд стриминговой платформы Netflix.

Необычный танец главной героини повторили не только юные блогеры, но и звезды украинского и иностранного шоу-бизнеса, – Павел Зибров, Оля Полякова, Леди Гага.

Недавно OBOZREVATEL писал, что 20-летняя американка Дженна Ортега, сыгравшая главного персонажа в сериале "Уэнздей", получила роль всего за 10 минут. Девушка поговорила по видеосвязи с Тимом Бертоном и режиссер сразу пригласил ее на съемки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!