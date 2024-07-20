Неожиданная причина. Звезда 'Поймать Кайдаша' озвучила свою версию, почему не планируется продолжение сериала

Известная украинская актриса Нина Набока, сыгравшая в сериале "Поймать Кайдаша" Параску Гришиху, предположила, почему авторы проекта отказались от продолжения картины, так полюбившейся зрителям. Актриса предполагает, что дело совсем не в том, что сюжет себя исчерпал в первом сезоне.

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Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Известно, что автор этой постановки Наталья Ворожбит и ведущие актеры уже не раз публично заявляли, что новых сезонов ленты не планируется. Однако Нина Набока в очередной раз напомнила, что украинцы очень хотят, чтобы премьера второго сезона все-таки состоялась.

"Там был такой хороший режиссер, такая замечательная группа, – вспоминает съемки телекартины Нина Набока. – Прекрасные люди, понимаете? И от этого все шло очень легко. А кино народное, потому что такая повесть Нечуя-Левицкого такова. Я чувствовала, что она понравится. Хочу ли я, чтобы было продолжение? И все украинцы хотят. И я очень хочу, но все, как мне кажется, упирается в деньги. А тема Кайдашей – она вечна. Там можно такое написать! Как у детей судьба сложилась – это очень интересно".

"С актерами "Кайдашей" все время встречаемся, снимаемся вместе. Вот была на открытии Одесского кинофестиваля в Киеве, виделись с Тарасом Цымбалюком (Карпо Кайдаш, старший сын. – Ред.). Часто работаем вместе на площадке с Витей Ждановым (Омелько Кайдаш, отец. – Ред.). Однажды даже его жену играла", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, почему актер Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш, младший сын. – Ред.) считает, что продолжение сериала – это "бег по кругу", и отчего лично у него есть ощущение полного завершения истории. А тем временем актриса Кристина Федорак (подруга Мотри Кайдаш. – Ред.) предположила, что продолжение так полюбившейся зрителям картины вполне возможно : "Все-таки мы закончили рассказывать о своих героях на 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история".

Полное интервью с Ниной Набокой читайте здесь.

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