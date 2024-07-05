'Думаю: сейчас выгонит из кабинета'. Ирина Федишин – о разговорах с Валерием Залужным, неприятных моментах во время тура в США и мечтах о дочери

Певица Ирина Федишин во время концертного тура по США и Канаде с 26 концертов собрала средства на 60 автомобилей для фронта. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA исполнительница рассказала, благодаря какому известному мужчине удалось выручить за океаном донатов на 300 тысяч долларов. А также впервые ответила на вопрос из личной жизни: действительно ли беременна? Напомним, недавно Ирина Федишин выпустила клип на песню "Секрет", где предстала с округлым животом, заставив поклонников гадать – это был творческий замысел или артистка ждет ребенка.

– Ирина, в американо-канадском туре у вас почти каждый день были концерты. Трудно было?

– Вы знаете, я так настроила себя на эти выступления, что не было даже когда подумать, тяжело нам или нет. Мы практически не спали, мало ели, но имели цель – и к ней упорно шли. Однако, честно говоря, сама до сих пор не могу понять, как нам это удалось. График был бешеным – пятнадцать перелетов. Утром садишься на самолет – вечером концерт, после – встреча с поклонниками, нужно раздать автографы, сфотографироваться. Затем разобраться с волонтерами по донатам. А утром – другое место, люди, и все по-новому. Как это мы смогли, не знаю. Понимаю только одно: без Божьей помощи не обошлось, какая-то сверхъестественная сила помогала, потому что непростых моментов было много.

Даже когда мы только летели в Нью-Йорк из Кракова с пересадкой, первый самолет задержался и второй улетел без нас. Хорошо, что мы взяли билеты с запасом на день. Виталик (муж артистки, продюсер Виталий Човнык. – Ред.) хотел взять так, чтобы мы попадали сразу на концерт, я отговорила его, и хорошо, что так сделала. Авиакомпания самолета, который опоздал, поселила нас в гостиницу, а на второй день – посадили в самолет. Мы счастливо долетели, но были очень шокированы происшествием, потому что понимали, что у нас дальше практически каждый день самолеты, логистика составлена, билеты куплены, потрачена куча средств. И если эта цепочка где-то прервется, то потянет проблемы на все выступления.

Однако все сложилось. Единственный самолет, который нам отменили, был в Торонто, откуда мы должны были следовать в Калгари. В половину третьего ночи только попали в гостиницу, а уже в пять утра направились на регистрацию, потому что в семь планировался вылет. Виталий даже говорил: "Да зачем нам эту гостиницу брать на полтора часа?" Я посмеялась: "Так, может, уже будем жить в аэропортах?" Хотя его понять можно: в США дорогое проживание, и мы пытались оптимизировать расходы.

И вот нам удалось только положить голову на подушку – уже снова в путь. Вышли из номера – звонок от друзей, которые покупали нам билеты, потому что там непросто разобраться – разные авиалинии, у каждой свои требования, а у нас куча чемоданов. Говорят: "Ваш самолет перенесли на десять вечера". А у нас в семь концерт. Но повезло, что нашлись билеты на 12 дня. Мы вернулись в гостиницу, еще немного поспали и прилетели вовремя.

– На своих выступлениях вы проводите аукционы с благотворительными лотереями. Перед поездкой в США, судя по вашему сообщению в Facebook, побывали у Валерия Залужного. Какие лоты подписал знаменитый военачальник?

– Валерий Федорович отнесся очень чутко к нашей просьбе встретиться. Я даже не ожидала такого, вышла от него под невероятным впечатлением. Наверное, не зря так наши люди его любят – это действительно человек с большим сердцем. Он согласился на наше предложение сразу: "Ира, все подпишу". Но мне немного было неудобно, потому что флагов было 26 – по количеству концертов. Думаю: "Сейчас выгонит из кабинета, когда скажу о таком количестве". А он: "Нет вопросов, давай". А Виталий еще выставляет на стол три картины и несколько гильз. Мы их привезли с востока от ребят. Во Львове обработали, украсили узорами. Я шепчу: "Убери, неудобно". А Залужный: "Нет проблем".

– За что удалось выручить самые большие средства?

– На одном из концертов мы продали два флага с подписью Валерия Федоровича за 16 тысяч долларов. Два покупателя соревновались за один лот, так я их успокоила, что есть два флага – досталось каждому.

– В предыдущем интервью нашему изданию вы рассказывали, что собрать донаты во время концертов иногда крайне тяжело. Как было сейчас?

– Вы знаете, в Америке по сравнению с Европой гораздо больше людей донатят. Были такие концерты, где лоты просто разлетались, например в Нью-Йорке и Торонто. Но и было одно выступление (не буду называть город), где ничего не пошло с первого лота. В такие моменты становится так больно… Я сошла со сцены, хотелось просто рыдать. Но не могу осуждать людей, потому что каждый пришел со своей ситуацией. Ты не знаешь, кто в зале сидит, есть деньги или нет. Но думаешь и о своих стараниях: приехали так издалека, столько труда вложено в тур...

Однако таким было только одно выступление. И я не одна веду благотворительные аукционы, у меня есть муж. У него свои лоты, у меня – свои. Он очень хорошо ведет торги, шутит: "Вы что, думаете, мы вам здесь песни пришли петь?" Я каждый раз, когда слушаю, удивляюсь, как умеет – тонко, профессионально. Мы друг друга дополняем, потому что продавать лоты – это очень непросто.

– Кто-то поздравил вас из артистов, ваших коллег, с таким успехом – привезли деньги на 60 автомобилей для ВСУ?

– Почти никто. Я сама подумала: "Почему никто не звонит?" Мы со многими знакомы, здороваемся. Но, правда, тесной дружбы нет ни с кем. В Instagram оставила комментарий под постом Джамала – это я видела. Было очень приятно.

– В США живут ваши родственники – семья брата вашего мужа. Удалось с ними встретиться?

– Так получилось, что мы попали к ним как раз на день рождения свекрови. Она гостит сейчас у сына, брата Виталика. Он проживает с семьей в Америке уже давно, лет 12. Последний раз мы виделись через год после начала большой войны. Когда ехали с концертами в Канаду, у родственников оставили сыновей, потому что у них не было визы этой страны. А последнее наше выступление было в США, так брат подвез нам детей. И мы уже все вместе вернулись в Украину.

– Ирина, скажите, мы правильно поняли из вашего последнего клипа, что вы сейчас ждете ребенка?

– Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был только клип. Но значит – нет. Даже моя мама, которая все-все обо мне знает, посмотрела видеокомпозицию и говорит: "Я не поняла, что это такое?" Мы родителям не рассказывали, о чем будет клип, только с режиссером это обсуждали. Мы думаем о третьем ребенке, но сейчас я не беременна. Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип – это своего рода посыл о том, чтобы наша мечта сбылась.

– В своих соцсетях вы анонсируете новые зарубежные концерты. Валерию Залужному уже звонили?

– Да, у нас в середине июля будут выступления в Португалии и Чехии. Но свободного времени практически нет – сейчас мы все в машинах. Телефон мужа просто разрывается. Звонят военные, которые хотят машины, но те, что вы видели в соцсетях, все розданы. Надо работать дальше.

Вчера я написала Валерию Федоровичу, поделилась результатами поездки, поблагодарила его. Во всем этом есть его большая заслуга, потому что флаги с подписью Залужного просто разлетались. Он отписал мне, что мы большие молодцы. Посоветовал обязательно немного отдохнуть. Говорю: "А у нас снова туры запланированы. Сможете подписать лоты?" И он не отказал.

– Вы подсчитывали, сколько в целом уже закупили машин?

– Уже 242 автомобиля. Бывали такие случаи, когда авто не служило ребятам и несколько дней, потому что там безумные обстрелы, война все уничтожает. Но чаще автомобили работают на фронте долго – ребята пишут, рассказывают истории. Это очень вдохновляет. Понимаешь, что, как бы ни уставала, какие бы сложные задачи ни стояли, имеешь мотивацию работать и приближать нашу победу.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с Андреем Джеджулой – о визите в ТЦК, разводе экс-жены Санты Димопулос и судах за дочь.

А еще на OBOZ.UA интервью с актрисой и телеведущей Талой Калатай – о переезде в Норвегию, хейте украинок за границей и уроках истории для российских "братьев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!