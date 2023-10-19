Умер звезда фильмов 'Рокки' Берт Янг: Сталлоне отреагировал на трагедию

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы "Рокки", умер в 83 года. Его сердце перестало биться еще 8 октября, однако дочь звезды Энн Морэа Стайнгизер подтвердила это только сейчас.

О потере в семье она рассказала газете New York Times. Берт Янг запомнился многими ролями мрачных героев – мафиози, преступников и детективов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер родился в Квинсе, занимался боксом и добился успехов в кинокарьере. Американец сыграл в фильмах "Элита убийц", "Конвой", "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и т.д.

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Берт Янг служил в морской пехоте США с 1957 по 1959 год. Артист рано стал вдовцем, когда его жена Глория скончалась в 1974 году. С тех пор звезде пришлось самостоятельно воспитывать пятилетнюю дочь Энн.

Последнюю свою роль актер сыграл в 2019 году. Он принял участие в съемках драмедийного сериала "Русская кукла" или "Матрешка" от Netflix.

Особенно щемящее на смерть Берта Янга отреагировал его коллега по франшизе "Рокки" Сильвестр Сталлоне. О трагедии актер узнал из СМИ, ведь фото с другом опубликовал только сейчас, а не 8 октября.

"Моему дорогому другу, Берту Янгу. Ты был невероятным человеком и артистом. Я и мир будем очень скучать по тебе. Почивай с миром", – написал Сталлоне.

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