У Куравлева в реанимации обнаружили острое поражение легких: в каком он состоянии

У госпитализированного советского и российского актера Леонида Куравлева началосьобширное поражение легких. 85-летний артист лечится в реанимации больницы №40 в Коммунарке, а его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Об ухудшении здоровья звезды комедий "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Самая обаятельная и привлекательная" сообщило издание KP.RU. Ссылаясь на источник в здравоохранении, журналисты заявили, что на повторной компьютерной томографии легких было обнаружено: область, пораженная инфекцией, увеличилась в четыре раза – с 5-10% до 25-35%. Цифры резко изменились всего за несколько дней.

По данным СМИ, правое легкое артиста поражено больше, чем левое, на целых 10%. При этом у звезды негативные тесты на коронавирусную инфекцию.

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"Врачи зафиксировали ухудшение состояния Леонида Вячеславовича и продолжают оказывать ему необходимое лечение", – сказано в статье.

Предварительно, артист дышит самостоятельно – без поддержки аппарата ИВЛ – несмотря на пневмонию.

Известно, что российский артист попал в больницу еще 5 января. Он некоторое время находился в обычной палате, но пять дней спустя врачи перевели знаменитость в реанимацию. Василий Куравлев, сын актера, заявил: COVID-19 медики не подтвердили.

Помимо вирусной пневмонии у артиста обнаружили серьезные повреждения мозга. Пациенту также понадобилась гастростомия, потому что принимать пищу сам он не может.

Коротко о знаменитости:

Леонид Куравлев – известный актер, который родился 8 октября 1936-го в Москве. Перестал сниматься в кино с 2015 года.

В 2017-м его имя внесли на сайт "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

Как писал OBOZREVATEL, СМИ ранее узнали, что Куравлев попал в больницу из пансионата для престарелых. Как именно он там оказался (ведь у актера есть сын и дочь), неизвестно. По данным журналистов, звезда выглядел очень неухоженным.