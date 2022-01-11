Звезда "Иван Васильевич меняет профессию" попал в больницу из дома для престарелых: что известно

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев находится в реанимации под кислородной маской, хотя высокую температуру врачам удалось сбить, а показатели сатурации пришли в норму. По данным СМИ, до больницы 85-летний артист находился в подмосковном пансионате для престарелых.

Об этом пишет "Вокруг.ТВ". Напомним, что звезду комедий "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Самая обаятельная и привлекательная" доставили в больницу с пневмонией. При этом COVID-19 у него не подтверждается, пациент сдал два негативных ПЦР-теста.

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В больницу №40 в Коммунарке (поселок в составе Москвы) Куравлев поступил еще 5 января. Здоровье актера за это время не улучшилось. Около пяти дней спустя его перевели в реанимацию в тяжелом состоянии.

У знаменитости якобы была температура в 38 градусов, а сатурация (уровень насыщения крови кислородом) 89%. На 11 января появились данные, что показатели известного пациента начали приходить в норму.

Кроме того, оказалось, что в медучреждение 85-летний Куравлев попал из пансионата. Как он там оказался и как долго находился, не уточняется.

Журналисты сообщали, что актер после смерти жены, Нины Куравлевой, в апреле 2012 года жил в квартире в Москве в Доме на набережной вместе с дочкой Екатериной. Артист очень тяжело переносил утрату. Он даже просил указать его имя на надгробии возлюбленной, оставив дату его смерти незаполненной.

Нина была единственной женой актера. С ней он познакомился еще в 16 лет, когда учился в 9 классе школы. Будущей избраннице артиста тогда было 13.

Спустя восемь лет Куравлев сделал девушке предложение, в 1960-м они поженились. 6 марта 1962 года у них родилась дочь Екатерина, которая позже стала актрисой.

Сын Куравлева Василий появился на свет 14 января 1978 года. У него есть трое детей, которые приходятся известному артисту внуками.

Коротко о знаменитости:

Леонид Куравлев – известный актер, который родился 8 октября 1936-го в Москве. Перестал сниматься в кино с 2015 года.

В 2017-м его имя внесли на сайт "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса Елена Проклова попала в реанимацию одной из московских больниц в связи и инсультом. Заслуженная артистка России пожаловалась на свои симптомы и призналась, что ей предстоит операция.