Попавшая в реанимацию Елена Проклова вышла на связь и рассказала об инсульте

Актриса Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию одной из московских больниц в связи и инсультом. Заслуженная артистка России пожаловалась: ее "тошнит, кружит и мотает из стороны в сторону".

68-летняя знаменитость уверена, что в скором времени она поправиться, так как инсульт не повлиял на важные системы организма. Об этом Проклова рассказала "Газете.Ru", пообщавшись с журналистами телефоном прямо из больницы.

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Звезда впервые вышла на связь после срочной госпитализации. Она заверила, что у нее "все нормально", но пациентам реанимационного отделения медучреждения не разрешают говорить по телефону. "Вот дали мне пять минут", – отметила Проклова.

Актриса призналась, что ее "все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону". Это поясняется тем, что инсульт повредил мозжечок. Но, судя по словам Прокловой, ей очень повезло, потому что других серьезных сбоев в работе организма нет.

"У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные. У меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат", – сказала артистка.

Звезде предстоит пройти как минимум одну важную операцию. Ей нужно поставить стент – маленькую металлическую спираль, которая расширяется в просвете сосуда и поддерживает просвет свободным. Как сообщила Проклова, такое хирургическое вмешательство назначено на начало февраля.

"Обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!" – сказала актриса.

Добавим: по данным СМИ, Проклова попала к медикам из-за сильного головокружения и повышенного давления. Инсульт был диагностирован с помощью МРТ головного мозга, после чего пациентку перевели в реанимацию. Ее состояние якобы оценивали как средней степени тяжести.

Коротко о знаменитости:

Елена Проклова – 68-летняя советская и российская актриса. Родом из Москвы. Дебютировала в фильме "Звонят, откройте дверь" (1965), вторым режиссером которого был дед артистки Виктор Тимофеевич Проклов.

Играла в кинолентах "Снежная королева", "Переходный возраст", "Гори, гори, моя звезда", "Мимино", "Собака на сене", "Голубка", "Капитанская дочка", "Первая конная", "Чехов и Ко" и др.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 января сын российского актера Леонида Куравлева рассказал, что его отец попал в реанимацию. У 85-летнего артиста, звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" диагностировали пневмонию.