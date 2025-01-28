Легендарный Тарантино рассекретил, почему шесть лет не снимает кино и над чем работает сейчас: это мой последний фильм

Легендарный режиссер Квентин Тарантино, не выпустивший за последние шесть лет ни одного фильма, отошел от кинопроизводства, чтобы посвятить больше времени своим маленьким сыну и дочери. Он признался, что посвящает почти все время в Израиле родительским обязанностям, а к творчеству возвращается во время командировок в США. Сейчас знаменитость работает над новой пьесой.

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В интервью журналисту Элвису Митчеллу создатель "Криминального чтива" рассказал, что не торопится браться за камеру. По словам режиссера, он хочет подождать, пока подрастут его дети, передает Hollywood Reporter.

"В следующем месяце моему сыну исполнится 5 лет, а моей дочери – два с половиной года. Когда я в Америке, то пишу. А когда я в Израиле, то я – abba, что означает отец, – сообщил он. – Если вам интересно, чем я сейчас занимаюсь, то я пишу пьесу".

Тарантино не исключил вероятности того, что его новая работа получит экранизацию. Однако все зависит от того, станет ли пьеса хитом.

"Если это будет провал, я, вероятно, не буду превращать ее в фильм, – отметил режиссер. – Но если это будет хитом? Она может стать моим последним фильмом".

Тарантино добавил, что подождет, пока его сыну исполнится как минимум 6 лет. Он хочет, чтобы ребенок уже осознавал, что происходит. В таком возрасте режиссер будет брать малыша с собой на съемки, а это, в свою очередь, останется воспоминанием на всю оставшуюся жизнь.

В прошлом году в медиапространстве было много шумихи по поводу "последнего фильма" Тарантино. "Кинокритик", задуманный как десятая масштабная работа кинорежиссера, был отменен. Считается, что это – несостоявшийся шедевр, в котором могло произойти полное переосмысление 30-летнего творческого пути Тарантино. Его последний фильм "Однажды в Голливуде" вышел на экраны в 2019 году. Он получил множество наград и был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус", премию Гильдии продюсеров США, BAFTA и другие.

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