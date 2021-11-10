Премьера "Дома Gucci" в Лондоне: наряды актеров на красной дорожке и первые подробности фильма. Фото и видео

В Лондоне (Англия) вечером во вторник, 9 ноября, состоялась премьера кино "Дом Gucci" о событиях в семье основателей модного итальянского бренда. Главные роли в одном из самых ожидаемых фильмов 2021 года исполнили Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и Сальма Хайек.

Большинство актеров для премьеры символически выбрали яркие наряды от Gucci, хотя Драйвер предпочел сдержанный костюм Burberry. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядели звезды на красной дорожке, а также почитать об известных фактах о киноленте, которую украинцы смогут увидеть 24 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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35-летняя американская певица Леди Гага продемонстрировала, наверное, самый яркий и экстравагантный образ. Она надела пурпурное платье с эффектными струящимися рукавами.

Этот наряд из новейшей коллекции Gucci, показ которой прошел несколько дней назад на Алее славы в Голливуде.

У платья был глубокий вырез на бедре, что обыграла актриса. Она дополнила элегантный наряд "бунтарскими" чулками с узором в сеточку и черными ботинками-стрипами на огромной платформе и тонком каблуке.

37-летний американский актер Адам Драйвер, играющий в "Доме Gucci" мужа героини Леди Гаги, не изменил своему привычному стилю.

На красной дорожке он появился в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и серебристо-синем шелковом галстуке.

Примечательно, что актер решил не привязываться к бренду и выбрал одежду не Gucci, а Burberry, лицом которого он является.

55-летняя латиноамериканская модель и актриса Сальма Хайек поразила эффектным платьем с декольте.

Наряд пошит из необычной ткани с использованием драпировки, что напоминает "жидкое золото".

Образ актрисы дополнило большое колье, акцентирующее внимание на груди, и золотой браслет из той же коллекции. Укладку звезда сделала в стиле старого Голливуда.

49-летний американский рок-музыкант и актер Джаред Лето знаменит своей любовью до экстравагантной одежды.

Он пришел на премьеру кино в относительно сдержанном для его стиля костюме из бархата цвета морской волны.

Интересная деталь образа Лето – сумочка в форме сердца, расшитая стразами, и белый маникюр. Кроме того, из украшений у мужчины было ожерелье с бриллиантами.

Добавим, что первые реакции на новый фильм "Дом Gucci" разделились. Как пишет Digital Spy, очевидно, это "вопрос вкуса".

Некоторые критики назвали кино "завораживающим", а некоторые – "беспорядочным". Один рецензент заявил, что это будет "самый цитируемый и мемный фильм со времен Бората".

"Лето родился, чтобы сыграть культового модельера Фредо Валуиджи Гуччи, и – извините, если это спойлер, – но в какой-то момент Гага сказала: "Пришло время вынести мусор", – заинтриговал отзывом кинокритик Дэвид Эрлих.

В Украине премьера "Дома Gucci" состоится 24 ноября 2021 года.

Предлагаем посмотреть видео из мероприятия:

Коротко о кино:

Сюжет фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" разворачивается вокруг трагической истории убийства Маурицио Гуччи, которое в 1995 году организовала его жена Патриция Реджани.

Сценарий основан на книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Съемки начались в феврале 2021 года в Риме.

Официальный трейлер "Дома Gucci":

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что популярный сериал "Бриджертоны" от стримингового сервиса Netflix могут продлить на целых восемь сезонов.