"Бриджертонам" прочат восемь сезонов: о чем будет продолжение сериала

Сериал "Бриджертоны" от стримингового сервиса Netflix могут продлить на целых восемь сезонов. Об этом заявила продюсер проекта Шонда Раймс, пояснив, что хочет посвятить каждый сезон отдельному персонажу.

О планируемом продолжении сериала Раймс сообщила в интервью Variety. Отметим: ранее стало известно, что популярная история получит развитие в третьем и четвертом сезонах.

Основное внимание в "Бриджертонах" уделяется восьми братьям и сестрам, с чем и связано такое количество сезонов. Однако, как сказала продюсер, если сценаристы выйдут за пределы хронометража, не исключено и более длинное повествование.

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"У Бриджертонов – восемь братьев и сестер, и, насколько я понимаю, у "Бриджертонов" – восемь сезонов. А может, и больше", – заявила Раймс.

Официальных заявлений касательно восьмого сезона проекта Netflix пока не делал. В то же время оригинальные сериалы этой платформы преимущественно короче и состоят из трех-пяти сезонов.

Премьера "Бриджертонов", который заявлялся как мини-сериал, состоялась 25 декабря на Netflix. История очень быстро стала популярной и даже получила статус самого просматриваемого многосерийного проекта платформы.

За первые 28 дней после выхода на экраны его посмотрели более 82 миллионов зрителей, что на тот момент было рекордом. Сериал также вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается платформа Netflix, кроме Японии.

Кроме того, Американский институт кино включил "Бриджертонов" в десятку лучших телепроектов 2020 года.

Сериал рассказывает о влиятельном английском семействе и основан на серии книг писательницы Джулии Куин.

Предлагаем посмотреть трейлер первого сезона:

Netflix во второй половине января объявил о продлении "Бриджертонов" на второй сезон и назвал основной актерский состав.

Платформа также выпустила тизер нового сезона проекта. Премьера "Бриджертонов-2" состоится весной 2022 года.

Тизер нового сезона:

Интересно, что авторы "Бриджертонов" создали оригинальную историю: они перенесли современный мир в XIX век.

К примеру, персонажи танцуют под оркестровые аранжировки Билли Айлиш, Арианы Гранде и Maroon 5.

Авторы говорили, что снимают историю о современном мире и отношениях, изменив только декорации и костюмы. В чем феномен сериала – читайте по ссылке.

Рейтинг сериала на IMDb – 7,3 из 10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор рассказала, как снимались постельные сцены в ленте.