''Кудряшка Сью'', ''Няньки'' и другие: как изменились дети-актеры из популярных фильмов 90-х

Трудно представить зимние праздники без удивительной истории об очаровательном Кевине МакКаллистере из семейной комедии "Один дома". Мы до сих пор называем девушек с вьющимися волосами "кудряшками Сью", вспоминая одноименный фильм о бездомной девочке-аферистке. А еще с огромным удовольствием пересматриваем картины из 90-х, где ключевые роли исполнили маленькие актеры. Большинство детей-кинозвезд не смогли справиться со своей славой, которая свалилась на них в таком раннем возрасте, и поэтому исчезли с больших экранов. Тем не менее, их персонажи в любимых, а порой культовых кинолентах стали для зрителей незабываемыми.

Видео дня

OBOZREVATEL решил вспомнить старые фильмы и сериалы, где сыграли дети-актеры, а также нашел относительно свежие снимки этих людей. Как они изменились и чем занимаются сейчас, узнаете в нашем материале.

Маколей Калкин

Популярность первой и второй части фильма "Один дома" никуда не исчезла даже спустя больше 30 лет. Для юного Калкина съемки в комедии стали настоящим прорывом, сделав его в 90-х звездой первой величины. Мальчику пророчили большое будущее в кинематографе, однако роль Кевина МакКаллистера оказалась для него вершиной триумфа, переплюнуть которую актер так и не смог и уже вряд ли сможет. Маколей очень хотел вернуться на экраны: снимался в рекламе, клипах, "гастролировал" по теле- и интернет-шоу, но все безуспешно. Усугубляли ситуацию зависимости знаменитости от запретных веществ. Сейчас Калкин стал на правильный путь. В 2021-м у него родилась дочка, а также он появился в 10 сезоне популярного сериала "Американской истории ужасов".

Элисон Портер

Обаятельная кучерявая девочка за роль в "Кудряшке Сью" получила награду как лучшая молодая актриса. Однако Портер решила поменять съемочную площадку и камеры на сцену и микрофон. В 2016 году она победила в 10-м сезоне американского шоу "Голоса", будучи участницей команды Кристины Агилеры. Исполнительница разведена и воспитывает двоих детей, а до материнства страдала от алкогольной и наркотической зависимости.

Кристиан и Джозеф Казинсы

Комедия "Няньки" 1994-го года принесла маленьким близнецам-актерам настоящую славу. Однако время спустя их карьера сошла на нет. Джозеф сейчас работает исполнительным директором по развитию в американской компании LumiSource. А Кристиан является персональным стилистом и составителем гардероба, а также операционным менеджером в компании The Haus Fine Furnishing.

Майкл Оливер

Успех первой части фильма "Трудный ребенок" заставил режиссеров сразу же снимать продолжении забавной истории о мальчике, скверный характер которого не выдерживает ни одна семья. Мама маленького Оливера, выполняющая обязанности его менеджера, потребовала от создателей картины повысить гонорар ребенку с 80 тысяч долларов до 500. Сошлись обе стороны на $250 тысячах. Однако произошло то, чего все боялись больше всего, – "Трудный ребенок 2" провалился в прокате. После этого Universal обратились в суд с требованием получить от родителей актера $170 тысяч. Семья Оливера буквально разорилась, а мальчик навсегда ушел из кино. Впрочем, однажды во взрослом интервью он заверил, что ни о чем не жалеет и реализовал себя как семьянин.

Хэйли Джоэл Осмент

В детстве Осмент снялся в ряде успешных кинокартин, включая "Форрест Гамп" и "Шестое чувство". За роль в последнем триллере мальчик в свои 11 лет удостоился номинации на премию "Оскар". Казалось бы, впереди долгая и успешная кинокарьера. Однако слава Осмента постепенно сходила на нет. Сейчас он время от времени появляется в некоторых сериалах и фильмах, но все это – лишь эпизодические роли. Впрочем, утрату популярности актер пережил без вреда для себя – он не связывался с наркотиками и алкоголем, как многие коллеги с похожей историей.

Эдвард Ферлонг

Звезда культового "Терминатора: Судный день" стал в свое время кумиром молодежи. Красивый мальчик-подросток был любимцем публики, но в его реальной жизни творился бардак. Мать не интересовалась сыном и даже потеряла опеку над ним, которую пыталась возобновить, узнав о гонорарах ребенка. Отца Ферлонг никогда не знал. Вместе с взрослением в жизнь Эдварда пришли наркотики, алкоголь, многочисленные рехабы и аресты по обвинению в домашнем насилии. В 2019 году он вновь вернулся к роли Джона Коннора в заключительной части "Терминатора". Правда, всего на минуту.

Коул Спроус

Этот актер, а также его брат-близнец Дилан доказывают, что не всегда слава в детстве заканчивается потерей популярности, зависимостями и прочим. Братья с пеленок появлялись на экранах, а роль Бена Геллера в культовом сериале "Друзья", которую они исполняли по очереди, дала уверенный толчок для их дальнейшей карьеры. Сейчас Коул активно снимается в популярных проектах. Он исполнил одну из главных ролей в сериале "Ривердэйл", а также в любовной драме "В метре друг от друга". Кроме того, звезда увлекается фотографией и часто проявляет себя именно а амплуа фотографа. Дилан снимается меньше, но тоже время от времени появляется в кино. Например, в мелодраме "После".

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась звезда сериала "Сабрина – маленькая ведьма", который 20 лет назад был хитом. Американская актриса Мелисса Харт полюбилась зрителям благодаря яркому образу и талантливой игре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!