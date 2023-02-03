Как изменилась звезда сериала ''Сабрина – маленькая ведьма'', который 20 лет назад был хитом: пошла на телешоу, но так и не превзошла себя

Около 20 лет назад на телеэкраны всего мира вышел финальный эпизод культового сериала "Сабрина – маленькая ведьма", который транслировался 7 лет во многих странах. Волшебница-подросток, которую сыграла американская актриса Мелисса Харт, полюбилась зрителям благодаря яркому образу и талантливой игре.

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Впрочем, именно образ легкомысленной юной ведьмы "приклеился" к звезде на всю жизнь, ведь ни одна ее следующая роль не была сколь удачной и памятной. OBOZREVATEL решил рассказать, как за эти годы изменилась Мелисса Харт (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Свою карьеру актриса начала в 4 года, когда ее пригласили на съемку рекламы. Но талантливая блондинка хотела попробовать себя в более серьезных ролях, поэтому в подростковом возрасте ее заметили продюсеры канала Nickelodon, создавшие популярный в 90-х серилах "Кларисса все знает". Впоследствии Харт пригласили на главную роль в комедийном шоу "Сабрина – маленькая ведьма".

За 7 лет, за которые знали 163 серии и несколько полнометражных фильмов, образ подростка-волшебницы закрепился за артисткой на всю жизнь.

Далее в ее карьере начались эпизодические роли, озвучивание и съемка в нескольких фильмах и сериалах, но никакая другая работа актрисы не принесла ей такой же популярности.

Не пользуясь спросом в Голливуде, Мелисса Харт решила попробовать себя в развлекательных телешоу, таких как "Танцы со звездами", "Семьи звезд" и "Легенды поп-культуры". Ее часто приглашали на интервью, разные презентации и встречи с фанатами, но имя звезды уже давно не было в центре внимания кинодеятелей.

46-летняя Мелисса Харт часто посещает светские мероприятия и иногда появляется на премьерах или церемониях вручения наград, однако она остается просто гостей, так и не превзошедшей свой подростковый успех.

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