Вышел трейлер "Звезды по обмену" с Поляковой и DZIDZIO: о чем фильм и дата выхода

Появился трейлер украинской комедии "Звезды по обмену" с популярной певицей Олей Поляковой и исполнителем DZIDZIO (Михаилом Хомой) в главных ролях. Фильм появится в кинотеатрах с 1 января 2022 года.

Ролик появился в четверг, 4 ноября, на YouTube-канале FILM.UA Group. Отметим, что Полякова также является сопродюсером киноленты, снятой при поддержке Госкино (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно OBOZREVATEL, новогодний фильм рассказывает о двух непримиримых противниках из мира шоу-бизнеса: Поле Маляковой и Фоме Михайловском.

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Малякова ради популярности вынуждена жертвовать главным – семьей: из-за работы и занятости она редко видит детей и мужа. Поставив на карту все, в один день она теряет то, к чему так долго шла – главную награду года, которая уходит ее оппоненту, Фоме.

На следующее утро после церемонии награждения Поля и Фома просыпаются в телах друг друга. Как повернется сюжет дальше – смотрите во всех кинотеатрах Украины с 1 января 2022 года.

Отметим, что сценарий фильма не является адаптацией или пародией, а был написан с нуля.

Коротко о звездах:

Оля Полякова – 42-летняя украинская певица, телеведущая, актриса. Родом из Винницы. Обладает диапазоном голоса в три октавы.

Михаил Хома – 37-летний певец, актер, режиссер, сценарист, продюсер. Родился в селе Бортники (Жидачевский район, Львовская область). В 2009-м стал фронтменом группы DZIDZIO.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полякова призналась, что прибегает к "инъекциям красоты" (ботоксу), начиная с 23-летнего возраста. Украинская звезда также раскрыла пикантный момент своей интимной жизни, рассказав, что у нее есть костюмы из секс-шопа.