На пропагандистском Первом канале цинично спели 'Пливе кача', когда в Одессе горела многоэтажка, а украинцы прятались от БПЛА

В новогоднюю ночь, когда в Одессе пылал многоквартирный дом из-за попадания российского беспилотника, на провластном Первом канале в России звучала песня "Пливе кача", которую на свой манер перепел рэпер из ныне оккупированного Мариуполя Аким Апачев. В ней путинист на украинском языке воспел терроризм РФ и назвал украинских воинов "демонами".

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Эта вакханалия проходила на фоне того, как десятки БПЛА летели над Украиной, а украинцы прервали празднование, чтобы переместиться в безопасные места. Как пишут пропагандисты, артиста пригласили, чтобы он якобы от имени украинцев "осудил действия власти".

"Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире "Первого канала". Отмечается, что Апачев выступил вместе с певицей Дарией Фрей. Лирический герой песни осуждает действия властей Украины", – описали пропагандистское шоу росСМИ.

Напомним, что набор слов, который Апачев назвал песней, был впервые исполнен летом 2022 года. Известным этот "хит" в России стал только потому, что артиста звали с ним на Z-мероприятия.

Кремль использует коллаборанта, чтобы оправдать свои зверства в Украине. Пропагандисты каждый раз подчеркивают, мол, "украинец осуждает действия ВСУ и власти", однако от украинского у артиста осталось только место рождения.

Уже много лет он добросовестно работает на российскую пропаганду, поддерживает войну и геноцид украинцев. Даже свой трек, какой уроженец Мариуполя повсюду поет, он не смог написать без ошибок в украинских словах.

Напомним, украинская песня "Пливе кача по Тисині", по свидетельству фольклориста Ивана Хланты, была записана еще в 1940-х годах в селе Воловец Закарпатской области. Именно в том регионе, как считается, она и была написана.

Тоскливая композиция принадлежала репертуару воинов УПА, а у нас время стала широко известна после ее выполнения во время реквиема по погибшим участникам Революции достоинства. Девять лет назад она стала неофициальным гимном Европайдана.

Как писал OBOZ.UA ранее, известный саксофонист Андрей Степанов из Одессы отметился циничным поступком в преддверии самой масштабной воздушной атаки России на Украину. Он решил сыграть композицию российской группы.

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