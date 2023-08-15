Звезда 'Иронии судьбы' Талызина набросилась на Ахеджакову и Пугачеву из-за их позиции, но цинично назвала Украину родной страной

Советская и российская актриса Валентина Талызина, которая активно поддерживает кровавый путинский режим и террористическую войну в Украине, набросилась на свою коллегу по фильму "Ирония судьбы", знаменитую Лию Ахеджакову, поскольку она не разделяет взглядов опальной Z-патриотки. Талызина назвала проукраинскую звезду "маленькой собачкой" и попыталась поставить под сомнение ее талант. Досталось от путинистки и другим российским артистам, которые не стали поддерживать геноцид украинского народа.

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"Предателей родины", по мнению Талызиной, ждут мучения, поскольку их "как червяк будет съедать ностальгия". Смешно, что при этом Украину, уничтожение которой так яро поддерживает актриса, она называет "родной". Порцию пропагандистского и абсурдного бреда путинистка выдала в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

Талызина намекнула, что Лия Меджидовна получала свои роли в кино не благодаря таланту, а за счет "дружбы" с режиссерами, в частности с Эльдаром Рязановым.

"Она не актриса, а типаж. Она маленькая собачка, которая до старости щенок. Лия очень понравилась Эльдару Рязанову в "Иронии судьбы" и быстро прилипла к его семье, стала другом", – выдала пропагандистка.

Набросилась с критикой фанатка Кремля и на певицу Аллу Пугачеву, которая открыто не осудила агрессию РФ, однако поддержала мужа-оппозиционера, шоумена Максима Галкина и эмигрировала с детьми в Израиль.

"Живет во лжи с этим белым париком… У Аллы-певицы голос был. Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот у нее забрали. И сейчас кто она? Никто", – озлобленно заявила Талызина.

Всех, кто осудил убийства украинцев и оккупацию независимого государства, актриса считает людьми "без чести и без совести".

"Ничего не чувствую, когда эти люди встают на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. Они не понимают – страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо про нее в такое время? Это люди без чести и без совести. Мне жалко некоторых из них. Они не знают тайного чувства, которое, как червяк, ест человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где родились, и всегда будут доказывать, что правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда", – выдала одиозная "патриотка" России.

После этого же прозвучали признания Украине в любви, обрамленные пропагандистскими нарративами о "киевской хунте" во главе с президентом Владимиром Зеленским, и прочий бред. Не забыла Талызина напомнить, что Гоголь был российским писателем, а Роман Виктюк – российским режиссером, уделив особое внимание "великой русской культуре", без которой якобы ничего бы не было. Не обошлось и без громких антисемитских высказываний.

В частности, она цинично выдала: "Украина – родная страна. Я обожаю Украину, там талантливые люди. И так они оболванены! Один был президент. И второй. Второй просто подонок. Актер. Воспользовался актерским ходом очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения. Оказалось, все это игра. А сейчас ездит по всему миру и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я его видеть не могу! Он не патриот своей страны".

За все свои высказывания Талызина быстро стала посмешищем в сети. Так, интернет-пользователи пишут о ней: "Печально видеть Валентину Талызину в роли сумасшедшей бабки, которая несет какую-то антисемитскую ахинею про Пугачеву и Ахеджакову (что за чушь собачья?!). Да еще и топит за путинскую войну против Украины. Это классический случай, когда возраст пришел один, без мудрости", "Мумия с усохшими мозгами, в розыске у небесной канцелярии, испортила свой некролог", "Это уже не бытовой антисемитизм – это чистый, беспримесный нацизм", "С уверенностью несёт ахинею, с выражением".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лия Ахеджакова в Германии вышла на сцену с украинским флагом под бурные аплодисменты зрителей. У россиян это вызвало истерику. Все подробности о поступке артистки и реакции на него путинистов – в нашем материале.

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