Каннский кинофестиваль отказался принимать Россию: мы поддерживаем Украину

Международный Каннский кинофестиваль выразил полную солидарность с Украиной и отказался принимать российскую делегацию в 2022 году из-за агрессии Кремля. Мероприятие запланировано на период с 17 по 28 мая.

Организаторы сообщили, що выступают против вторжения РФ в Украину и поддерживают украинский народ в борьбе с оккупантами, а также всех, кто протестует против военный действий. Они назвали ситуацию неприемлимой и осудили политику официальной Москвы, говорится на сайте фестиваля.

"Пока война не закончится на условиях, которые устроят народ Украины, было решено, что мы не будем приглашать российские делегации и кого-либо, кто связан с правительством", – отметил оргкомитет.

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При этом Канны подчеркнули, что поддерживают мужество тех россиян, кто не побоялся и рискнул выступить против вторжения в соседнюю страну.

"Среди них художники и деятели кино, которые никогда не переставали бороться против существующего режима, и которых нельзя ассоциировать с этими невыносимыми действиями и теми, кто бомбит Украину", – отметили организаторы.

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