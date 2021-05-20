Топ-5 интересных фильмов до 90 минут для тех, кто очень занят

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
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Кадр из фильма 'Тебя здесь никогда не было'

Настоящий киношедевр может длиться совсем недолго, но оставить массу впечатлений. Среди интересных фильмов, которые идут до 90 минут следует выделить – "Голод", "Тебя здесь никогда не было", "В двух шагах от славы" и другие.

Они подойдут для тех людей, которые очень заняты, но иногда хотят посмотреть стоящую ленту, чтобы отвлечься. Более подробно о коротких фильмах до 90 минут – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Голод"

Фильм рассказывает о борьбе заключенных из Ирландской республиканской армии за признание за собой статуса политических. Сначала они пытаются добиться этого, отказываясь мыться и носить тюремную одежду. Однако эта тактика не принесла плодов: узников насильно стригли и мыли, избивая при этом до полусмерти. Затем они начинают голодовку, идеологом протеста становится активист Бобби Сэндс.

"Тебя здесь никогда не было"

По сюжету, отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

"В двух шагах от славы"

Лауреат "Оскара" за лучший документальный фильм 2014 года. Он рассказывает о безымянных героях рока – бэк-вокалистах, которые выступают с самими большими артистами мира, но остаются неизвестными широкой публике.

"Лжец, лжец"

По сюжету картины, успешный адвокат Флетчер Рид на 24 часа лишается способности врать, после того как его сын загадывает желание в день рождения. Он неожиданно терпит полный крах, когда обнаруживается, что величайшее его достояние – красноречие – может стать вдруг величайшей помехой в жизни.

"Люси"

По сюжету, молодая американка на Тайване по имени Люси против воли становится наркокурьером. Инновационные вещества проникают в ее организм и пробуждают в ней суперспособности.

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