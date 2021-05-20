Топ-5 интересных фильмов до 90 минут для тех, кто очень занят

Настоящий киношедевр может длиться совсем недолго, но оставить массу впечатлений. Среди интересных фильмов, которые идут до 90 минут следует выделить – "Голод", "Тебя здесь никогда не было", "В двух шагах от славы" и другие.

Они подойдут для тех людей, которые очень заняты, но иногда хотят посмотреть стоящую ленту, чтобы отвлечься. Более подробно о коротких фильмах до 90 минут – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Фильм рассказывает о борьбе заключенных из Ирландской республиканской армии за признание за собой статуса политических. Сначала они пытаются добиться этого, отказываясь мыться и носить тюремную одежду. Однако эта тактика не принесла плодов: узников насильно стригли и мыли, избивая при этом до полусмерти. Затем они начинают голодовку, идеологом протеста становится активист Бобби Сэндс.

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По сюжету, отставной военный и бывший агент ФБР Джо находит себе новое занятие: он вызволяет девушек из сетей секс-торговли, действуя за рамками закона. Получив заказ от крупного политика, чья дочь-подросток попала в бордель, Джо выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину масштабной коррупции и заговоров.

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Лауреат "Оскара" за лучший документальный фильм 2014 года. Он рассказывает о безымянных героях рока – бэк-вокалистах, которые выступают с самими большими артистами мира, но остаются неизвестными широкой публике.

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По сюжету картины, успешный адвокат Флетчер Рид на 24 часа лишается способности врать, после того как его сын загадывает желание в день рождения. Он неожиданно терпит полный крах, когда обнаруживается, что величайшее его достояние – красноречие – может стать вдруг величайшей помехой в жизни.

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По сюжету, молодая американка на Тайване по имени Люси против воли становится наркокурьером. Инновационные вещества проникают в ее организм и пробуждают в ней суперспособности.

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