Кондратюк показал фото снаряда 'Града' оккупантов, который разгромил его дом

Дом известного украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка под Киевом 14 марта обстреляли российские военные. Он рассказал, что в его дом попал снаряд из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

В своём Facebook Кондратюк опубликовал фото снаряда. Он называется 9М22У (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! (И только канцлер ФРГ Шольц думает, что этот снаряд запустил Путин-Х**ло лично!)", – написал телеведущий.

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Известно, что оккупанты атаковали дом Кондратюка в день его 60-летия. В доме от удара не осталось окон. Двор был усыпан осколками, обвалился фасад, а стены покрыла черная копоть от взрыва. Кондратюк с семьей, к счастью, уехали из Киевской области и не пострадали.

Отметим, что Кондратюк предсказал войну России против Украины еще в 2007 году. По словам телеведущего, после Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году он понял, что следует ожидать подобной военной агрессии. Кондратюк считает, что это должны были понять и политические эксперты.

Также известно, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине Кондратюк перечислил на нужды ВСУ 300 тысяч гривен, а всех бойцов за свободу Украины назвал героями. Шоумен уверен, что российские солдаты обречены на позорное поражение или гибель на украинской земле.

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта российский снаряд разбил дом еще одного известного украинского продюсера – Юрия Фалесы. Это произошло в Подольском районе Киева.