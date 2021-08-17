Как выглядит дом Митяя из 'Сватов' под Киевом в реальной жизни: в сети обнародовали видео

В сети опубликовали ролик, на котором показали, как выглядит в реальной жизни дом Митяя из нашумевшего сериала "Сваты". Как оказалось, он расположен в селе Горенка под Киевом.

Соответствующее видео разместили на фан-странице в Instagram киноленты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах виднеется сам дом, а затем персонажи сериала Митяй и Иван Будько.

Как стало известно, один из сезонов "Сватов" снимали именно в селе Горенка Киевской области. В ролике можно увидеть, что дом персонажа Митяя ничем не отличается от реального жилья. Там все также есть высокий синий забор, несколько построек на территории и деревья вокруг.

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"Дом Митяя. Хотели бы зайти в гости?" – сказано в подписи под видео.

Кроме того, в ролике показали момент, когда Митяй рассуждал о жизни и заявлял, что ему пора на тот свет. На что персонаж Валентина Будько ответила ему: "Митяй, что ты ляпаешь. У тебя у сына свадьба, а ты ляпаешь". После этого мужчина сказал: "Спасибо, Валентина, что зашла. Сам уйти хотел".

К слову, "Сваты" – украинский комедийный телесериал студии "Квартал 95". Также были выпущены: мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал "1+1" ответил на критику в сети по поводу перевода на украинский язык сериала "Сваты", который позже вернули на русский. По словам представителей, компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах.