Как изменились актеры "Один дома", "Отпуск по обмену" и других рождественских фильмов. Фото
Новогодние и рождественские фильмы хочется зимой просматривать снова и снова, каждый раз смеясь и цитируя актеров. Все потому, что эти картины каждого заряжают атмосферой праздника и помогают, как когда-то в детстве, поверить в чудо.
OBOZREVATEL узнал, как изменился внешность актеров из популярных праздничных фильмов.1. "Один дома" (1990)
Первая часть из серии фильмов "Один дома" вышла на телеэкраны в 1990 году. За 2 недели с момента премьеры фильм собрал 476,6 миллиона долларов кассовых сборов, что до сих пор считается рекордом для кинокартин в этом жанре. В сюжете говорится о мальчике, которого родители постоянно забывают дома. Главный герой в каждой из частей фильма должен придумывать способы, чтобы защитить дом от грабителей. Давайте посмотрим, как изменились актеры этого легендарного кино.
Кэтрин О'Хара. Канадская актриса сыграла тревожную маму главного героя. В последний раз она снималась в кино в 2019 году. Самые успешные картины с ее участием (кроме "Один дома") – "Битлджус", "Предел возможного" и "Клиент всегда мертв". Сейчас звезде 67 лет. Она – мама двух взрослых детей.
Маколей Калкин. Этот актер сыграл главную роль в фильме "Один дома". Сейчас знаменитости 41 год: он продолжает сниматься в кино и телесериалах, ведет свой блог и периодически дефилирует по подиуму как модель.
Этот романтический фильм не претендовал на звание кинокартины десятилетия, но стал одним из главных символов рождественских праздников. В нем рассказывается о двух женщинах с проблемами в отношениях с любимыми. Они зарегистрировались в программе по обмену жилья, которая стала переломным моментом в жизни.
Как изменились главные герои "Отдыха по обмену":
Камерон Диас. Сейчас актрисе 49 лет. С 2014 года Камерон не радует поклонников новыми ролями. Звезда решила посвятить время семье и ушла из кино. Камерон за свою карьеру занималась не только актерской деятельностью, но и писательством – она написала несколько книг об уходе за зрелой кожей лица и тела.
Кейт Уинслет. В настоящее время 46-летняя актриса после съемок в "Отдыха по обмену" успела сняться в многочисленных не менее популярных фильмах. Например, "Призрачная красота", "Жизнь сначала" и "Месть от Кутюр". Кроме того, Кейт появится в картине "Аватар-2", выход которой намечен на 2022 год.
Джуд Лоу. Британскому актеру сейчас 48 лет. После съемок в новогоднем фильме он продолжил заниматься актерской деятельностью. Среди самых успешных фильмов с его участием "Шерлок Холмс: Игра теней", "Меч короля Артура" и сериал "Молодой Папа".
Это теплый фильм о девяти историях любви. Их написал режиссер и сценарист Ричард Кертис во время вдохновенного путешествия. Для "Реальной любви" он избрал звездный актерский состав, и не прогадал с ролями.
Как изменились актеры с момента выхода фильма:
Кира Найтли. Звезду культовых фильмов "Пираты Карибского моря", "Король Артур", "Игра в имитацию" не так уж часто можно увидеть в романтических комедиях. Она чаще выбирает исторические драмы и экранизации классики. 36-летняя актриса сейчас на пике славы и продолжает активно сниматься в кино.
Томас Сэнгстер. Роль в фильме "Реальная любовь" стала трамплином в успешной актерской карьере для юного таланта. После этой картины его начали приглашать режиссеры на съемки в кино и сериалах: "Игра престолов", "Ход королевы", "Бегущий в лабиринте". Благодаря тому, что актер не выглядит своим возрастом, он даже в 31 год может сыграть подростка.
Эндрю Линкольн. В начале 2000 года этот актер снимался преимущественно в британских сериалах. Более 8 лет он играл роль Рика Граймса, полицейского и спасителя от зомби. Эндрю вручили премию "Сатурн" и "People Choice Awards". Сейчас 48-летний актер решил бросить съемки в сериалах и вернулся в мир большого кино.
В сюжете говорится об отце, который все время уделяет работе и всегда опаздывает на семейные праздники. Для того чтобы сын не обижался на занятость папы, он решает приобрести на Рождество самую лучшую игрушку. Актер в последний момент отправляется на поиски презента, попадая в странные ситуации. С момента выхода этой киноленты прошло 25 лет. Как изменились главные герои "Подарка на Рождество":
Джек Ллойд. После премьеры рождественского фильма актера до 1999 часто приглашали на съемки в рекламе. Он сотрудничал с компаниями "Ford", "Pepsi" и "Jeep". Самая успешная роль Ллойда – Энакина Скайуокера в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". В 2005 году Джек решил завершить актерскую карьеру. Через 10 лет стало известно, что актеру установили диагноз "шизофрения" и перевели в психбольницу.
Арнольд Шварценеггер. Это американский актер австрийского происхождения, известный культурист и политик-республиканец. Он прославился благодаря роли в серии фильмов "Терминатор". Также артист снимался в кинокартинах "Конан-варвар", "Правдивая ложь", "Близнецы" и "Джуниор". В 2003 году Арнольд вступил в должность губернатора штата Калифорния. В свои 74 года Шварценеггер продолжает сниматься в кино.
Ранее OBOZREVATEL писал:
о том, как изменились актеры культового фильма "Дневник Бриджит Джонс".
об изменениях в облике актеров из популярных фильмов 90-х;
о том, как изменились звезды фильма "Дьявол носит Прада".