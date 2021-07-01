Как изменились актеры фильма 'Дьявол носит Прада' за 15 лет

В 2006 году вышла легендарная картина "Дьявол носит Прада", которая влюбила в моду миллионы зрителей.

Фильм получил титул самой "глянцевой" картиной современного кинематографа, и за эти 15 лет с ее выхода ни один режиссер не смог повторить успех этого шедевра. Больше всего к атмосфере "Дьявола" приблизилась только диснеевская кинолента "Круэлла". OBOZREVATEL узнал, как внешне изменились за все это время звезды фильма и чем они сейчас занимаются.

1. Мэрил Стрип

22 июня американская актриса Мэрил Стрип праздновала свой 72-й день рождения. Она – абсолютный рекордсмен "Оскара", а на ее счету более 90 киноработ. Кажется, Мэрил может покориться любая роль.

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Но это только с первого взляда, ведь сама Мэрил утверждает, что много работала, чтобы войти в роль строгого босса и выглядеть при этом безупречно. Из последних заметных ролей Стрип – сериал "Большая маленькая ложь" и фильм в жанре политической сатиры "Не смотри вверх".

2. Энн Хэтэуэй

Актриса в фильме сыграла молодую и амбициозную девушку Андреа, которая переехала в Нью-Йорк для того, чтобы стать журналисткой. Сейчас ей 38 лет, у нее тоже есть "Оскар" (правда, один – за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные"), а также премии "Эмми", "Золотой глобус" и "BAFTA".

У нее двое сыновей (самому младшему – всего 1 год), надежный супруг и завидная карьера. Она продолжает сниматься в громких фильмах. Так, за последние пару лет поклонники увидели Хэтэуэй в фильмах "Ведьмы" и "Локдаун".

3. Эмили Блант

В фильме Эмили сыграла старшую ассистентку Миранды Пристли, невзрачную и покорную. Однако, сейчас актриса все чаще стала получать главные роли. Даже несмотря на тяжелую ситуацию с кинематографом из-за коронавируса, почти все последние громкие премьеры выходят с ее участием.

Так, Эмили Блант снялась в фильме ужасов "Тихое место 2", приключенческом фильме "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и в мелодраме "Дикая парочка". И все это за последний год!

4. Стэнли Туччи

Туччи сыграл в картине роль Найджела, креативного директора журнала Подиум и единственного человека, который импонировал Андреа. Сейчас он лауреат трех премий "Эмми" и двух "Золотых глобусов", а также номинант на премии "Оскар", BAFTA и "Тони".

Самые заметные последние роли 60-летнего актера в фильмах "King’s Man: Начало", "Ведьмы" (где он снялся вместе с Энн Хэтэуэй), "Красотка на взводе" и "Супернова".

5. Саймон Бейкер

Саймон сыграл в "Дьявол носит Прада" успешного и привлекательного писателя, очарованию которого Андреа не смогла сопротивляться. В 2013 году актер получил свою звезду на Голливудской "Аллее славы", после чего начал активно сниматься в рекламе. Самые заметные его работы – это реклама марки часов Longines и аромата Givenchy. Последним фильмом, в котором засветился Бейкер, стал "Лучший день моей жизни" 2018 года, где он исполнил роль Ника.

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