Звезда 'Один дома' Маколей Калкин поправился и стал моделью: как сейчас выглядит актер

Звезда франшизы "Один дома" Маколей Калкин теперь не только известный актер, но и востребованная модель. На днях знаменитость неожиданно засветился на показе бренда Gucci после слухов о его наркозависимости.

В показе под названием "Парад любви" 41-летний актер принял участие не случайно, ведь недавно стало известно о подписанном контракте между американцем и итальянским домом моды. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, в чем Маколей вышел на Аллею славы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Перед зрителями актер появился в гавайской рубашке с морским принтом. На ногах у известного актера были бежевые брюки классического кроя и фирменный ремень Gucci.

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Уверенная походка и хорошее настроение Калкина говорят о том, что он прекрасно себя чувствует. Артист совсем не нервничал, поэтому дебютный выход актера на Аллею славы в роли модели прошел удачно. Пользователи подметили здоровый цвет кожи и набранный вес Маколея, намекающий на его выздоровление.

Напомним, что с 2012 года в СМИ ходили слухи о наркозависимости звезды. Ссылаясь на друзей артиста, люди утверждали, что Маколей принимает героин и другие запрещенные вещества.

Кратко о звезде:

Маколей Калкин – американский актер, один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда.

Родился и вырос в Нью-Йорке на Манхэттене в Йорквилле.

Получил несколько номинаций и наград в разных киноакадемиях как лучший комедийный актер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что 13 апреля этого года Маколей впервые почувствовал себя отцом. У него и актрисы Бренды Сонг родился сын.