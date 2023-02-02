15 лет спустя: как изменились актеры сериала ''Леся+Рома'', который смотрели около 2 млн украинцев

Комедийный украиноязычный сериал "Леся+Рома", который транслировал телеканал ICTV с 2005-го по 2008 год, в свое время стал хитом на укрТВ. Каждую серию, по данным канала, смотрели около 2 млн зрителей, а главные герои, которых сыграли Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков, стали настоящими звездами.

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Последняя серия ситкома вышла в эфир почти 15 лет назад, а актеры с тех пор сильно изменились. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась их карьера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исполнителя роли легкомысленного мужа Романа к актерской карьере готовила легенда театрального дела Ада Роговцева. Получив признание в театре и на телевидении, артист забыл о семейной жизни и часто рассказывал, что жалеет об этом. На пике карьеры он получил роль в сериале "Леся+Рома", где блестяще сыграл и стал любимцем украинцев.

В 32 года Лаленков начал жить на 2 семьи и обманывал двух женщин, что не способствовало его развитию. А развод с первой женой сильно ударил по актеру, поэтому в его жизни все чаще стал появляться алкоголь. Позже с зависимостью актер справился и продолжил выступать в театре.

После начала полномасштабного вторжения Лаленков исчез из инфопространства и только изредка публикует фото и видео, в которых осуждает российский терроризм в Украине.

Сыгравшая Лесю украинская актриса Ирма Витовская после окончания шоу построила успешную карьеру. За 15 лет она снялась в десятках сериалов и фильмов, а также постоянно работает в Молодом театре.

С 1999-го по 2016 год звезда жила в браке с актером Владимиром Кокотуновым. 29 марта 2011 родила сына Ореста. В 2016 году она вышла замуж за Виталия Ванца.

Витовская является активным участником проукраинских митингов, настаивает на важности языкового вопроса и разорвала все отношения с Россией после 24 февраля 2022 года.

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