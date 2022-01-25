Звезда "Игры в кальмара" показала редкие фото со съемок сериала

Южнокорейская актриса и топ-модель Чон Хо Ен показала закулисье популярного сериала "Игра в кальмара". Звезда поделилась фотографиями с павильонов и гримерок кинопроекта, ставшего хитом 2021 года.

Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте знаменитости. В сериале Netflix 27-летняя актриса сыграла персонажа под номером "67" Кан Саэ Пек, перебежчицу из Северной Кореи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимках видно, что на самом деле масштабы комнат, показанных в "Игре в кальмара", намного меньше, чем кажется на экране. Большинство из них были декорациями. Между съемками актеры общались между собой и, судя по всему, проводили немало времени на гриме.

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В комментариях пресс-служба стримингового сервиса Netflix написала: "Крутейше!" Поклонники сериала в свою очередь заявили, что хотят видеть Чон Хо Ен во втором сезоне проекта.

Напомним, что сериал-антиутопия "Игра в кальмара" получит продолжение. Второй сезон уже официально подтвердили. Кроме того, в Netflix заявили о целой вселенной сериала.

Коротко о знаменитости:

Чон Хо Ен – известная модель и начинающая актриса. Родилась 23 июня 1994 года в Сеуле, имеет двух братьев и сестер. Ее отец владеет рестораном "Gukbap".

Чон начала свою модельную карьеру в возрасте 16 лет. На международном уровне дебютировала на эксклюзивном показе Louis Vuitton 2016 года. В итоге журнал Vogue назвал звезду "топ-моделью по-корейски". Девушка входит в число 50 лучших моделей по версии models.com.

С 2016-го состоит в отношениях с южнокорейским актёром Ли Дон Хви. Капитал Чон оценивается в 4 млн долларов.

Как писал OBOZREVATEL, "Игра в кальмара" установила множество рекордов и по количеству зрителей стала самым просматриваемым сериалом на Netflix (111 млн человек включили хотя бы одну серию).

Поект получил премию Gotham Awards в номинации "Лучший сериал", а 77-летний актер О Ен Су стал первым корейским актером с "Золотым Глобусом". Звезда сериала выиграл статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".