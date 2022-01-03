Громкие кинопремьеры в январе 2022 года: что стоит обязательно посмотреть. Трейлеры и даты выхода
Зимние праздники – отличная возможность, чтобы собраться всей семьей, отвлечься от работы и набраться сил для реализации амбициозных планов. В этот период вам уже ничего не помешает, чтобы уделить время для наслаждения качественными фильмами.
В январе в прокат выйдут яркие новинки, которых ждут зрители уже не первый год, – "Морбиус" с Джаредом Лето, "Кингс Мэн" с Рэйфом Файнсом, украинская кинолента "Стоп-Земля" и другие.
OBOZREVATEL собрал подборку картин, которые стоит посмотреть.1. "Стоп-Земля"
Страна: Украина
Жанр: драма
Режиссер: Екатерина Горностай
Актеры: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов, Артем Слюсаренко
Премьера в Украине: 20 января 2022
16-летняя Маша учится в киевской школе. Она, находясь среди сверстников, чувствует себя замкнутой. Девушка вскоре должна сдавать экзамены, однако сконцентрироваться мешают мысли о Саше, однокласснике, в которого Маша влюбилась. Узнайте, решится ли она выйти из зоны комфорта и сказать о своих чувствах.2. "Аффект"
Страна: Великобритания
Жанр: триллер
Режиссер: Анейл Кария
Актеры: Бен Уишоу, Хаммед Анимашон, Лоуренс Спэллман
Премьера в Украине: 6 января 2022
Тихий и спокойный Джозеф работает в службе безопасности аэропорта. Его удручает рутинность и однообразие. Однажды психика мужчины не выдерживает – и он решает сделать жизнь более насыщенной. Сначала он грабит банк, что стало началом опасных приключений.3. "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
Страна: США
Жанр: драма
Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
Актеры: Уилл Смит, Деми Синглетон, Санийя Сидни, Джон Бернтал, Джудит Чэпман
Премьера в Украине: 6 января 2022
Ричард воспитывает двух теннисисток – Серену и Винус. Сам мужчина никогда профессионально не играл в теннис, но решает сделать из дочерей чемпионок. Для этого он составляет план ежедневных тренировок и начинает обучать 4-летних сестер. Узнайте, как папа с амбициозными планами показал девочкам, как нужно преодолевать трудности и побеждать в турнирах. И как сестры Уильямс пришли к своим победам.4. "355"
Страны: США, Китай
Жанры: боевик, триллер
Режиссер: Саймон Кинберг
Актеры: Себастиан Стэн, Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер, Лупита Ньон'о, Эдгар Рамирес, Фань Бинбин
Премьера в Украине: 6 января 2022
Женщины, профессиональные агенты спецслужб из разных стран, объединяются для того, чтобы остановить опасную террористическую группировку. У каждой из них есть необходимый опыт, знания и боевые навыки, которые помогут успешно выполнить операцию. Единственное, что им мешает, – эти женщины из-за конкуренции ненавидят друг друга. Интересно, смогут ли агенты найти общий язык для спасения планеты.5. "King's Man: Начало"
Страны: Великобритания, США
Жанры: комедия, боевик, криминал
Режиссер: Мэттью Вон
Актеры: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джимон Гонсу, Чарльз Дэнс, Мэттью Гуд
Премьера в Украине: 13 января 2022
Мощные тираны и преступники своими действиями спровоцировали Первую мировую войну. Они хотят посеять хаос и уничтожить многих людей, и при этом избежать наказания. Противостоять злоумышленникам придется только одному герою. Удастся ли ему это сделать?6. "Крик"
Страна: США
Жанр: триллер
Режиссер: Мэттью Бэттинелли, Тайлер Джиллетт
Актеры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Мики Мэдисон
Премьера в Украине: 13 января 2022
В городке Вудсборо уже 25 лет нет кровавых убийств. Жители постепенно начали привыкать к спокойной жизни. Но однажды все меняется. Сюда приезжает новый убийца с прозвищем Призрачное лицо. Главной героини приходится вернуться в этот городок, чтобы остановить злоумышленника и выяснить, кто скрывается за капюшоном.7. "Мой волк"
Страна: Франция
Жанр: драма
Режиссер: Дэнни Имбер
Актеры: Скай Алексис, Венсан Эльбаз, Эрик Элмоснино, Мари Жиллен, Чеки Карио
Премьера в Украине: 13 января 2022
8-летняя Виктория после исчезновения мамы замыкается в себе и перестает говорить. Отец решает вместе с ней переехать в горы, чтобы улучшить ее самочувствие. Однажды они встретили пастуха, подарившего щенка Секрет. Девочка быстро привыкает к новому пушистому другу и начинает говорить. Когда животное выросло, выяснилось, что это – волк. Теперь взрослые задумали убить его, ведь они не хотят, чтобы хищник жил среди людей.8. "Тихая ночь"
Страна: Великобритания
Жанры: драма, ужасы, комедия
Режиссер: Камилль Гриффин
Актеры: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Лили-Роуз Депп, Аннабелль Уоллис, Роман Гриффин Дэвис
Премьера в Украине: 20 января 2022
Власти Великобритании раздают жителям страны бесплатные таблетки для самоубийства, поскольку прогнозируется массовая гибель. Нелл и Саймон – супруги, которые традиционно собрали на празднование Рождества родных и друзей, чтобы провести вместе ночь перед смертью всех людей.9. "Морбиус"
Страна: США
Жанры: боевик, ужасы, фантастика
Режиссер: Даниэль Эспиноса
Актеры: Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Аль Адригал
Премьера в Украине: 27 января 2022
В этом фильме появится новый персонаж из вселенной Marvel Comics – вампир Морбиус. Нобелевский лауреат и доктор страдает редким заболеванием крови. Он, попробовав разные методы лечения, решает пойти на рисковый эксперимент с летучими мышами. Мужчине все же удается вылечиться, но теперь у него выросли клыки, появилась сверхчеловеческая сила и постоянное желание пить кровь.10. "Аллея кошмаров"
Страна: США
Жанры: драма, криминал, триллер
Режиссер: Гильермо дель Торо
Актеры: Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Пол Андерсон, Руни Мара, Рон Перлман, Тони Коллетт
Премьера в Украине: 20 января 2022
Мошенник Стэн Карлайл зарабатывает на жизнь фокусами во время уличных шоу. Он пытается стать частью коллектива из цирка. Дальше мужчина начинает сотрудничать с психиатром Лилит, тоже профессионально умеющей манипулировать людьми. Однажды Стэн соглашается на жестокую авантюру – обещает богачам вызвать для общения их погибших родственников. Интересно, чем кончится это преступление.
Ранее OBOZREVTAEL писал:
о премьерах декабрьских кинокартин;
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