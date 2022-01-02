Почувствуйте уют зимних праздников: 7 лучших современных фильмов

Самое популярное занятие на зимние праздники – собраться с родными или друзьями и устроить "марафон новогодних и рождественских фильмов". Это могут быть как старые ленты ("Один дома", "Ирония судьбы"), так и современные киношедевры ("Пара на праздники", "Рождество на двоих").

Ранее мы писали подборку для любителей классических картин. А теперь рекомендуем ознакомиться с не менее интересными новинками. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Натали живет в Лос-Анджелесе и работает автором колонки в модном журнале. Идеи для текстов берет из своей жизни: общается с парнями в приложении для знакомств и ходит на "провальные" свидания. И хотя негативный опыт приносит девушке деньги – она все же надеется, что найдет настоящую любовь.

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Дальше главная героиня познакомилась с мужчиной, которого, казалось, искала всю свою жизнь, поэтому решает приехать к нему на другой конец страны на рождественские праздники. Всё для того, чтобы удивить. Но ее ожидало не меньшее удивление – парень выдавал себя за другого.

На Рождество главная героиня получает подарок, который впоследствии перенесет ее в волшебную страну. Это загадочное место разделено на четыре королевства. В трех из них всегда светит солнце, все покрытое цветами, и приятная атмосфера. В четвертом – дом теней, где все пасмурное.

Задание девушки – пройти каждое из королевств и сделать так, чтобы там царила гармония. Для этого ей придется соперничать с королем и злой владелицей крысиных армий.

Это история об одинокой Слоане, личную жизнь которой обожают обсуждать ее родные, когда собираются на праздники. Это ее раздражает. Однако подобные ситуации нередки и у мужчин – друзья экранного персонажа по имени Джексон шутят по поводу его холостяцкой жизни. Эти двое познакомились и решили видеться только на праздники, изображая пару, чтобы им не досаждали родные и знакомые.

Кейт работает в костюме эльфа в магазине рождественских товаров. Она одинока, имеет сложные отношения с родными и злоупотребляет алкоголем. Ее жизнь меняется после случайного знакомства с парнем по имени Том. Узнав о нем больше, девушка начинает считать его идеалом: он оказался привлекательным не только снаружи, но и как личность.

Мальчик Николас проживает в Лапландии, в лесу, вместе со своим папой Джоэлем и сестрой Карлоттой. Однажды король собирает смельчаков, которым поручает отыскать предмет, способный подарить людям надежду. Отец становится одним из тех, кто захотел выполнить эту задачу. Он отправляется на поиски мистического поселения эльфов, но так и не возвращается.

Николас решает найти папу, но для этого ему нужно пройти опасный путь. Мальчик берет с собой разговаривающую мышку и северного оленя.

Чарльз, проживающий в 1903 году, случайно оказывается в 2020. Мужчине сложно объяснить, как могло произойти это чудо. В будущем он находит девушку Меган, которая постепенно помогает новому знакомому адаптироваться в мире. Главный герой решает любой ценой покорить сердце красавицы, потому что хочет прожить с ней всю свою жизнь.

В фильме речь идет об Эрике, представительнице конгресса США, и Эндрю, офицере воздушных сил США. Девушке на рождественские праздники приходится уехать на военную базу, чтобы закрыть проект "Подарки с неба". Там она знакомится с офицером, который на практике показывает ценность данной программы.

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