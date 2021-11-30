'King’s Man', 'Матрица' и другие самые ожидаемые премьеры декабря 2021 года. Трейлеры

Киноиндустрия в связи с COVID-19 неоднократно переносила выход новинок фильмов и продолжений известных франшиз. К примеру, прокат "Кингс Мэн" анонсировали 6 раз, а кинолента "Спенсер" должна была еще выйти в начале ноября.

Сейчас эта культурная сфера понемногу приходит в себя от последствий пандемии, поэтому зрители смогут насладиться долгожданными кинопремьерами уже в этом декабре.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие новинки фильмов достойны вашего внимания и приятно проведенного времени.

Страна: США

Жанры: комедия, драма, фантастика

Премьера в Украине: 24 декабря 2021

В фильме речь идет о двух астронавтах, которые увидели метеорит, летящий в сторону Земли, и из-за своих гигантских размеров способен разрушить все человечество. Герои решают найти способ предупредить человечество об опасности. Узнайте, удастся ли им это сделать и как будут действовать земляне, чтобы выжить.

Видео дня

В этой киноновинке сыграли всемирно известные актеры: Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Страны: США, Исландия

Жанры: боевик, приключения, фантастика

Премьера в Украине: 17 декабря 2021

Это продолжение сюжета к предыдущей киноленте о "человеке-пауке". Мистерио открыл миру тайну по поводу личности супергероя, а именно – что людей от злоумышленников спасает Питер Паркер.

Главный герой просит Доктора Стенджа изменить это, поскольку его родные и родственники оказались под угрозой. В результате заклинание срабатывает неправильно: во вселенную "человека-паука" прорываются злодеи из других фантастических миров.

Страны: Великобритания, Германия, Чили

Жанр: драма

Премьера в Украине: 9 декабря 2021

Главная героиня в фильме – Диана (девичья фамилия принцессы Уэльской – Спенсер). Ее брак с принцем Чарльзом на грани разрыва. Нагнетают атмосферу слухи об измене со стороны мужа леди Ди.

События разворачиваются во время традиционного празднования Рождества. В кругу семьи монархов супруги вынуждены играть гармоничную пару с теплыми взаимоотношениями. Пока все наслаждаются трапезой за столом, – Диана задумалась о кардинальных переменах в своей жизни.

Страны: Германия, Австрия

Жанры: история, драма

Премьера в Украине: 9 декабря 2021

Это экранизация романа "Шахматная новелла" австрийского писателя Стефана Цвейга. Главный герой пытается бежать из оккупированной нацистами Австрии, но его ловят и бросают за решетку. Мужчина, находясь в камере совсем один, постепенно начинает "отдаляться" от реальности. Чтобы не сойти с ума, он похищает у тюремщиков книгу о шахматах. Узнайте, как эта игра изменит жизнь главного героя.

Режиссером фильма Ход короля стал Филипп Штельцль, который сотрудничал с Rammstein, Мадонной, Миком Джаггером и The Rasmus.

Страны: Франция, Бельгия

Жанры: детектив, драма, триллер

Премьера в Украине: 2 декабря 2021

После масштабной авиакатастрофы погибли 300 пассажиров. Задача эксперта – выяснить, что стало настоящей причиной этого несчастного случая. Черный ящик на борту самолета мог бы помочь найти ответ. Главного героя удивляет, что власть просит его прекратить расследование. Интересно, поставит ли мужчина под угрозу свою карьеру или оставит дело незакрытым.

Страны: Великобритания, США

Жанры: боевик, комедия, криминал, приключения, триллер

Премьера в Украине: 30 декабря 2021

Kingsman – супершпионы, которые действуют на благо человечества: предотвращают государственные перевороты и устраняют политические заговоры. В сюжете идет речь о том, как была основана эта организация. Главный герой с детства мечтает делать для людей добрые дела. В результате он становится одним из оперативников супершпионов. Ему вместе с командой приходится бороться с самыми ужасными в истории тиранами и криминальными гениями, желающими развязать войну и уничтожить миллионы людей.

Страна: США

Жанры: боевик, фантастика

Премьера в Украине: 22 декабря 2021

Это продолжение культового научно-фантастического боевика. В нем говорится о борьбе между экс-хакером Нео и искусственным интеллектом. Последний погрузил людей в симуляцию иллюзий, а из реальности уносит энергию для собственного существования. Главный герой очищает свою память и снова погружается в Матрицу. Параллельно он посещает психоаналитика и принимает лекарства.

Страна: Франция

Жанры: биография, драма

Премьера в Украине: 16 декабря 2021

Гюстав работал над созданием проекта Статуи Свободы в Нью-Йорке, благодаря чему о нем узнали во всем мире. Но самый громкий триумф был впереди. Инженер не хотел создавать шедевр архитектуры у себя на родине, во Франции, но местные власти давили на него. Одна встреча вдохновила Эйфеля, благодаря чему он решил согласиться на новый проект, ставший "визитной карточкой" страны.

Страна: Украина

Жанр: комедия

Премьера в Украине: 30 декабря 2021

Звездные соперники Поля Молякова и Фома Михайловский (Оля Полякова и DZIDZIO) стали жертвами магии – обменялись телами. После этого им, чтобы вернуться к привычной жизни, все же придется найти общий язык. Это не так и легко, ведь между исполнителями уже длительное время идут споры.

Страна: США

Жанры: комедия, мелодрама

Премьера в Украине: 9 декабря 2021

Неугомонная Люси и самоуверенный Джошуа – коллеги, которые ненавидят друг друга, поскольку претендуют на одну и ту же должность. В один день девушка почувствовала, что соперничество постепенно переходит во влюбленность и страсть. Коллега ответил взаимностью. Узнайте, настоящие ли это чувства, или очередные игры ради желанного карьерного роста.

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