Топ-6 голливудских фильмов, в которых упоминается Украина. Трейлеры
В голливудских лентах внимательные зрители не раз замечали, как в диалогах или в определенных локациях упоминается Украина. Правда, с "режиссерским видением" того, какой является эта страна. Например, в сюжетах речь идет о нелегальных работниках, эмигрантах и злоумышленниках. А еще – неоднократно экранизировали истории, связанные с аварией на ЧАЭС.
Узнайте, в каких кинокартинах и в каком контексте говорится об Украине. Подробности в материале OBOZREVATEL.
- "Оружейный барон" (2005)
Страна: США
Жанр: криминальная драма
Режиссер: Эндрю Никкол
В фильме речь идет о семье украинских эмигрантов, переехавших в США. Одесситы быстро адаптировались к условиям в другой стране и начали вести нелегальный бизнес по продаже оружия. Из-за стремительного обогащения эмигрантов, ими заинтересовались агенты "Интерпола".
Роли украинцев сыграли знаменитые актеры Николас Кейдж и Джаред Лето. Второй из которых в образе персонажа Виталия продемонстрировал в фильме неплохие познания в географии Украины.
- "Свет вокруг" (2005)
Страна: США
Жанр: приключенческая трагикомедия
Режиссер: Лев Шрайбер
Этот фильм снят для того чтобы показать американцам стереотипы и живописные просторы нашего государства. Актер Элайджа Вуд сыграл молодого американца украинского происхождения. Он путешествует по Украине и ищет женщину, которая в годы Второй мировой войны спасла его дедушку от нацистов.
В этой ленте показали страну, жители которой плохо знают английский, неряшливы, не представляют свою жизнь без мяса, ненавидят евреев, носят нестильную одежду и враждебные. Основанная часть сюжета снималась в Чехии, но на некоторых кадрах можно увидеть Одессу. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля как лучший биографический фильм.
- "Перевозчик 3" (2008)
Страны: Франция, Великобритания, США
Жанр: приключенческий боевик
Режиссер: Оливье Мегатон
Персонаж Джейсона Стейтема в первой и во второй части "Перевозчика" занимался транспортировками и боролся с негодяями, которые хотели ему помешать. В третьем – герой решает отдохнуть во Франции, но судьба его отправляет в Украину, в город Одесса. Здесь одна корпорация стремится получить разрешение на утилизацию ядерных отходов: для этого они используют метод шантажа и похищают украинского министра окружающей среды.
Некоторые из сцен фильма снимались в Одессе: в аэропорту и на Привокзальной площади.
- "Довод" (2020)
Страна: Великобритания, США
Жанры: боевик, триллер, экшн, фантастика
Режиссер: Кристофер Нолан
В сюжете показаны события "холодной войны", начинающиеся с Украины. Сначала в столичной опере террористы берут людей в заложники. Эту сцену снимали в библиотеке имени Владимира Вернадского. Позже в кадре появляется подразделение Национальной полиции Украины.
Кроме того, в этой ленте режиссер показал собственное видение войны на Донбассе, где главным антагонистом сделал олигарха из России Андрея Сатора: этот персонаж якобы пытается уничтожить весь мир.
- "Расплата" (2010)
Страна: США, Великобритания
Жанр: историческая драма
Режиссер: Джон Мэдден
Шпионы должны выполнить опасную задачу в Восточном Берлине. Для этого они похитили немецкого врача, который во время Второй мировой войны проводил в концлагере жестокие эксперименты над детьми. Дальше нужно было проучить злодея. Их спецоперация срывается. За 32 года дочь агента выпускает книгу, в основу которой положены истории ее мамы и товарищей. В это время преступник дает о себе знать.
Самые драматические события в сюжете фильма разворачиваются в Украине, а именно – в Виннице. В некоторых кадрах можно увидеть вырезки из газет, где текст напечатан на украинском языке.
- "Земля забвения" (2011)
Страны: Украина, Франция, Польша, Германия
Жанр: драма
Режиссер: Мишель Боганим
В киноленте показана катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре сюжета личная драма девушки из Припяти, счастливая жизнь которой рушится после аварии на атомном реакторе. В фильме на примере одного человека показано то, насколько трагедия существенно изменила жизнь жертв реального исторического события.
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