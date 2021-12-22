Топ-6 голливудских фильмов, в которых упоминается Украина. Трейлеры

В голливудских лентах внимательные зрители не раз замечали, как в диалогах или в определенных локациях упоминается Украина. Правда, с "режиссерским видением" того, какой является эта страна. Например, в сюжетах речь идет о нелегальных работниках, эмигрантах и злоумышленниках. А еще – неоднократно экранизировали истории, связанные с аварией на ЧАЭС.

Узнайте, в каких кинокартинах и в каком контексте говорится об Украине. Подробности в материале OBOZREVATEL.

"Оружейный барон" (2005)

Страна: США

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Эндрю Никкол

В фильме речь идет о семье украинских эмигрантов, переехавших в США. Одесситы быстро адаптировались к условиям в другой стране и начали вести нелегальный бизнес по продаже оружия. Из-за стремительного обогащения эмигрантов, ими заинтересовались агенты "Интерпола".

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Роли украинцев сыграли знаменитые актеры Николас Кейдж и Джаред Лето. Второй из которых в образе персонажа Виталия продемонстрировал в фильме неплохие познания в географии Украины.

"Свет вокруг" (2005)

Страна: США

Жанр: приключенческая трагикомедия

Режиссер: Лев Шрайбер

Этот фильм снят для того чтобы показать американцам стереотипы и живописные просторы нашего государства. Актер Элайджа Вуд сыграл молодого американца украинского происхождения. Он путешествует по Украине и ищет женщину, которая в годы Второй мировой войны спасла его дедушку от нацистов.

В этой ленте показали страну, жители которой плохо знают английский, неряшливы, не представляют свою жизнь без мяса, ненавидят евреев, носят нестильную одежду и враждебные. Основанная часть сюжета снималась в Чехии, но на некоторых кадрах можно увидеть Одессу. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля как лучший биографический фильм.

"Перевозчик 3" (2008)

Страны: Франция, Великобритания, США

Жанр: приключенческий боевик

Режиссер: Оливье Мегатон

Персонаж Джейсона Стейтема в первой и во второй части "Перевозчика" занимался транспортировками и боролся с негодяями, которые хотели ему помешать. В третьем – герой решает отдохнуть во Франции, но судьба его отправляет в Украину, в город Одесса. Здесь одна корпорация стремится получить разрешение на утилизацию ядерных отходов: для этого они используют метод шантажа и похищают украинского министра окружающей среды.

Некоторые из сцен фильма снимались в Одессе: в аэропорту и на Привокзальной площади.

"Довод" (2020)

Страна: Великобритания, США

Жанры: боевик, триллер, экшн, фантастика

Режиссер: Кристофер Нолан

В сюжете показаны события "холодной войны", начинающиеся с Украины. Сначала в столичной опере террористы берут людей в заложники. Эту сцену снимали в библиотеке имени Владимира Вернадского. Позже в кадре появляется подразделение Национальной полиции Украины.

Кроме того, в этой ленте режиссер показал собственное видение войны на Донбассе, где главным антагонистом сделал олигарха из России Андрея Сатора: этот персонаж якобы пытается уничтожить весь мир.

"Расплата" (2010)

Страна: США, Великобритания

Жанр: историческая драма

Режиссер: Джон Мэдден

Шпионы должны выполнить опасную задачу в Восточном Берлине. Для этого они похитили немецкого врача, который во время Второй мировой войны проводил в концлагере жестокие эксперименты над детьми. Дальше нужно было проучить злодея. Их спецоперация срывается. За 32 года дочь агента выпускает книгу, в основу которой положены истории ее мамы и товарищей. В это время преступник дает о себе знать.

Самые драматические события в сюжете фильма разворачиваются в Украине, а именно – в Виннице. В некоторых кадрах можно увидеть вырезки из газет, где текст напечатан на украинском языке.

"Земля забвения" (2011)

Страны: Украина, Франция, Польша, Германия

Жанр: драма

Режиссер: Мишель Боганим

В киноленте показана катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре сюжета личная драма девушки из Припяти, счастливая жизнь которой рушится после аварии на атомном реакторе. В фильме на примере одного человека показано то, насколько трагедия существенно изменила жизнь жертв реального исторического события.

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