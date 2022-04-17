Госкино просит Каннский фестиваль бойкотировать российские фильмы и отменить их участие в конкурсе

Государственное агентство Украины по вопросам кино в лице председателя ведомства Марины Кудерчук обратилось к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру. Госкино призывает дирекцию конкурса бойкотировать фильмы российских режиссеров и вычеркнуть их из программы мероприятия.

Соответствующие бумаги были обнародованы на официальном сайте агентства. Отмечается, что в основную конкурсную программу фестиваля допущена картина режиссера из РФ Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

"Украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, и Россия лишила их такой роскоши", – сообщается на сайте Госкино.

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Стоит отметить, что ранее дирекция фестиваля в Каннах выступила с заявлением о запрете присутствовать на конкурсе официальным делегациям из РФ, однако кинопроизводители, которые выступили против войны, смогут побороться за "Золотую пальмовую ветвь". В это число попал и Кирилл Серебренников. Он осудил агрессию Кремля, поэтому его готовы встречать на Лазурном берегу во Франции.

Представители Госкино убеждены, что такие исключения недопустимы из-за возможной пропаганды о "примирении через культуру", поэтому требуют исключить Серебрянникова и его работу из программы.

"Сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, одновременное представление страны-агрессора и Украины на одной площадке недопустимо и приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру", – заявила Марина Кудерчук.

Как писал OBOZREVATEL ранее, организаторы кинематографического фестиваля в Каннах огласили список фильмов, попавших в программу мероприятия. Открывать юбилейный 75-й конкурс выпала честь французскому режиссеру и сценаристу Мишелю Хазанавичусу и его комедии о зомби под названием "Z". Пользователям сети такое название киноленты показалось неуместным, учитывая, что инициал Z использует армия российских оккупантов для идентификации своей военной техники в войне против Украины.