Горов представит документальный фильм ''Спомин про майбутнє'' к годовщине вторжения РФ

Известный украинский режиссер Семен Горов представляет свою новую концептуальную документальную картину "Спомин про майбутнє".

Видео дня

"Спомин про майбутнє" – это авторский документальный короткометражный фильм Семена Горова об украинских художниках и их творчестве в их родных городах во время войны. Целью проекта является помощь творческим личностям и поддержать их в сопротивлении, что они оказывают, вдохновить людей не опускать рук, несмотря на все мечтать и верить в будущее.

Лента показывает краткие истории художников, выраженные в танце и музыке. События фильма происходят в "поцелованных войной" городах, где герои не прекращают ни мечтать, ни нести свои миссии во имя будущего. Каждая индивидуальная боль и каждое воспоминание о будущем сливается в общее коллективное размышление, где вчерашний день смешался с мечтами и надеждами завтрашнего.

На создание фильма режиссера вдохновило одноименное музыкальное произведение выдающегося украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада, также ставшего одним из героев картины. Вместе с женой он две недели просидел без света, еды и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а на его дворе в это время стояло 7 вражеских российских танков. В ленте композиция "Спомин" звучит в исполнении оркестра НАОНИ.

По мнению Семена Горова, каждое испытание включает в себя подарок. Главное – не просмотреть его и принять. Война разрушает жизнь и искусство, но в этих мучениях рождается новое искусство, новая жизнь!

"Этот фильм посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый, как живая антенная. Ты начинаешь вылавливать сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь его искру внутри себя. Ведь страшно не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить!"

Материал для ленты был отснят в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно таким образом они и сопротивляются.

"Если поедут все – то кому нужен такой город?", – считает хореограф Лана Матвиенко.

Танцовщица Наташа из Одессы, несмотря на тяжелую ситуацию в городе, ставит представление. Денис волонтерит и занимается хореографией.

"Посреди страшных последствий попыток уничтожить мирные города нашей страны восточным соседом, в развалинах Харькова, Одессы, Киева и других наших самых прекрасных городов, прорастают побеги жизни в воплощении несгибаемых творцов. Истерзанные и непокоренные. Их уязвимое ремесло – танец, музыка, живопись, поэзия – дает жизнь и веру им самим и миру вокруг, несмотря на любые беды. Мы знакомимся с героями в моменты испытания войной и вдохновляемся мощной силой внутреннего наполнения украинской нации – ее культурой", – рассказывает соавтор сценария Маруся Лиманская.

Фильм снят независимой кинокомпанией Gorov Studio, целью творческой команды фильма участие в международных фестивалях.