5 украинских фильмов на Одесском кинофестивале 2021, которые не оставят зрителя равнодушным

В программе 12-го Одесского кинофестиваля очень много интересных фильмов, но посмотреть все сможет далеко не каждый. Именно поэтому мы сформировали свой рейтинг украинских кинокартин, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Эти фильмы побеждали на престижных мировых фестивалях и покорили сердца кинокритиков и зрителей. OBOZREVATEL коротко рассказывает о каждой киноленте.

"Із зав’язаними очима", реж. Тарас Дронь

История 25-летней украинской спортсменки Юлии. Ее возлюбленный Денис (боец ММА) поехал воевать в зону АТО и не вернулся. Главная героиня отчаянно пытается начать жизнь с чистого листа, но неожиданно узнает, что Денис якобы жив, но ему срочно необходимы деньги на операцию.

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"В основе этого фильма – реальная жизнь: диалоги главных героев, типаж тренера главной героини и даже сны матери без вести пропавшего Дениса", – рассказывает режиссер Тарас Дронь.

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик

Казан – 17-летный выпускник обыкновенной сельской школы. Он влюблен в девушку по имени Света и мечтает стать известным рэпером. Но судьба подготовила парню немало сюрпризов.

Фильм победил на Варшавском кинофестивале.

"Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольський

Команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, чуть позже история повторяется с пациенткой водолечебницы. Разгадать мистическую тайну предстоит инспектору Глуховской – в ее карьере нет ни одного нераскрытого дела.

Фильм получил призы на фестивале независимого кино Hollywood Blood Horror в Лос-Анджелесе и Токио.

"Ольга", реж. Элли Грап

15-летняя украинская гимнастка, звезда олимпийской сборной по имени Ольга, вынуждена временно переехать к родственникам в Швейцарию. Девушке предлагают получить швейцарское гражданство и место в сборной. Тем временем в Украине начинается Эвромайдан.

Фильм получил награду на Каннском кинофестивале в программе "Неделя критики".

"Рози. Фільм-кабаре", реж. Ирена Стеценко

Это кинематографический портрет фрик-кабаре Dakh Daughters – культовой украинской группы, формирование которой совпало с годами исторического перелома в стране: революции на Майдане и началом войны на востоке.

Напомним, ОМКФ проходит с 14 по 21 августа в Одессе. Фильмом-закрытием станет лента "Малыш" Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет. Показ фильма состоится на Потемкинской лестнице в заключительный день фестиваля, 21 августа. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.

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